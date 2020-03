Schweizer Notenbank hält Zins konstant

Bern. Die Schweizerische Notenbank (SNB) belässt ihren Leitzins sowie den Zins auf Sichtguthaben bei minus 0,75 Prozent, wie sie am Donnerstag in Bern mitteilte. Den Leitzins hatte sie mit Aufhebung des Euro-Mindestkurses im Januar 2015 auf das aktuelle Niveau gesenkt. Aktuell sei die expansive Geldpolitik der Nationalbank nötiger denn je. Daher betont die SNB, dass sie nun »verstärkt« am Devisenmarkt intervenieren wird, um zur Stabilisierung der Lage beizutragen. Der zuletzt stark aufwertende Franken stellt eine zusätzliche Belastung für die Schweizer Wirtschaft dar, da sich Exporte dadurch verteuern können. (dpa/jW)