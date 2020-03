NGG fordert Tarifvertrag zu Kurzarbeit

Berlin. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) macht Druck auf die Kapitalseite in der Hotel- und Gastronomiebranche. Diese weigere sich, einen Tarifvertrag über Kurzarbeit mit Kündigungsschutz und einer Aufstockung des Kurzarbeitergeldes abzuschließen, sagte Freddy Adjan, stellvertretender NGG-Vorsitzender, am Donnerstag in Berlin. Die Unternehmen »fordern vom Staat Hilfen in Milliardenhöhe, entziehen sich aber ihrer sozialen Verantwortung und lassen ihre Beschäftigten im Regen stehen«, kritiserte Adjan. (dpa/jW)