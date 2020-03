Milliardenhilfen für prekäre Freiberufler

Jan Woitas/dpa-Zentralbild Nix geht mehr: Geplatzte Veranstaltungstermine bringen viele Soloselbständige in finanzielle Bedrängnis (Leipzig, 3.3.2020)

Neben satten Subventionen für Großkonzerne plant die Bundesregierung offenbar auch, Milliardensummen zur Unterstützung für Soloselbständige und Kleinstunternehmen bereitzustellen. Aus Regierungskreisen will die Deutsche Presseagentur einem Bericht vom Donnerstag zufolge erfahren haben, dass Hilfen in Höhe von mehr als 40 Milliarden Euro geplant sind. Zuvor sei die Rede von einem Volumen von bis zu 50 Milliarden Euro gewesen.

Aufgrund der drastischen ökonomischen Auswirkungen der Coronaviruspandemie und der gegen sie ergriffenen staatlichen Maßnahmen fürchten viele Soloselbständige um ihre Existenz. Von plötzlichen Verdienstausfällen betroffen sind etwa Musiker, Fotografen, Künstler, Heilpraktiker, Dolmetscher, Pfleger oder freischaffende Autorinnen und Autoren. Viele Geschäfte mussten schließen, Messen, Veranstaltungen und Konzerte wurden abgesagt. Aufträge und Umsätze vieler Soloselbständiger sind weggebrochen.

Am Donnerstag vormittag tagte der sogenannte Corona-Ausschuss des Bundeskabinetts. Die Hilfszahlungen für Kleinselbständige sollen zügig auf den Weg gebracht werden. Geplant sind direkte Zuschüssen und Darlehen. Wie der Spiegel am Donnerstag online berichtete, sollen von dem Hilfspaket zehn Milliarden Euro als direkte Zuschüsse an notleidende Ein-Personen-Betriebe und Kleinstunternehmen vergeben werden, die übrigen 30 Milliarden Euro als Darlehen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wolle den sogenannten Solidaritätsfonds in Form eines Sondervermögens des Bundes organisieren, über das selbständig Kredite aufgenommen werden dürften. Weil das Sondervermögen über die Bonität des Bundes verfüge, könne es sich die Mittel billig leihen und entsprechend günstig an Betroffene weitergeben.

Derweil haben haben die Beschäftigten der Warenhauskette »Galeria Karstadt Kaufhof« Alarm geschlagen und ihrerseits die Bundesregierung um kurzfristige Staatshilfen für das Unternehmen gebeten. In einem am Donnerstag veröffentlichten offenen Brief appellierte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Jürgen Ettl, dem Warenhauskonzern bis Montag kommender Woche mit Direktzahlungen »ohne bürokratischen Aufwand« unter die Arme zu greifen. Andernfalls könnten die Gehaltszahlungen an die Beschäftigten nicht sichergestellt werden.

Außerdem forderte Ettl Bürgschaften der Staatsbank KfW ohne Eigenbeteiligung sowie die Stundung der für März und April fälligen Zahlungen an die Sozialversicherungen und Finanzbehörden. »Galeria Karstadt Kaufhof« sei – wie die überwiegende Mehrheit aller Handelsunternehmen – durch die Pandemie »massiv wirtschaftlich, ja sogar möglicherweise existentiell betroffen«, betonte Ettl in seinem Hilferuf, der auch an die Bundestagsfraktionen ging.

Demnach sei das Geschäftsmodell der Warenhäuser »darauf ausgelegt und zwingend angewiesen, täglich Einnahmen zu erzielen, um Löhne, Steuern, Abgaben und fällige Lieferanten- und Versorgerrechnungen zahlen zu können«. Der Konzern und alle anderen Einzelhändler seien »dringend auf sofortige staatliche Unterstützung angewiesen, um dem schlimmsten Fall zu entgehen«. »Karstadt Kaufhof« kämpfte allerdings auch vor Ausbruch der Pandemie schon mit roten Zahlen. (dpa/jW)