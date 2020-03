Oliver Berg/dpa Einen Teil der Beute in gute Anwälte zu investieren zahlt sich offenbar aus (Bonn, 18.3.2020)

Der erste strafrechtliche Prozess im Zusammenhang mit dem »Cum-Ex«-Steuerdiebstahl endete am Mittwoch vor dem Landgericht Bonn mit Bewährungsstrafen. Die beiden angeklagten Bankster wurden zu 22 beziehungsweise zwölf Monaten Haft verurteilt, bleiben aber auf freiem Fuß. Fest steht mit dem Urteil aber auch: Der Griff in die Staatskasse war eine Straftat. Das Verfahren in Bonn gilt als Präzedenzfall für die weitere juristische Aufarbeitung. Derzeit warten noch rund 600 Finanzjongleure und Berater auf ihren Prozess.

Die Milde gegenüber den beiden britischen Investmentbankern wird vom Landgericht mit deren konstruktivem Verhalten begründet. Sie hätten der Staatsanwaltschaft über Monate hinweg Rede und Antwort gestanden und mit zahlreichen Hinweisen dazu beigetragen, weitere Teile des »Cum-Ex«-Netzwerks aufzudecken. So kamen im Rahmen der Verhandlungen etwa diverse Verstrickungen der Hamburger Privatbank M. M. Warburg sowie der Beraterkanzleien Freshfields/Bruckhaus/Deringer und Ernst & Young ans Licht.

Der vorsitzende Richter, Roland Zickler, betonte, durch die Offenheit der Beschuldigten sei den Ermittlern überhaupt erst der Boden für dieses und weitere Verfahren bereitet worden. Zudem sagte er einem Bericht der Deutschen Presseagentur zufolge, die Angeklagten hätten zwar »an der Entstehung immens hoher Schäden mitgewirkt, sie waren aber nicht die Taktgeber«. Dass die beiden hinter Gitter kommen, hatte auch die Anklage nicht gefordert. Sonst würde verschleiert, »dass der größte Steuerraub der deutschen Geschichte nicht von zwei Menschen begangen wurde, sondern von Hunderten«, sagte Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker in ihrem Plädoyer.

Der Gründer der »Bürgerbewegung Finanzwende«, Gerhard Schick, zeigte sich nach dem Richterspruch zufrieden. Es sei »schwer erträglich und doch verständlich, dass das Gericht milde mit den Angeklagten war. Sie haben immens zur Aufklärung beigetragen und dafür gesorgt, dass hoffentlich bald weitere Täter vor Gericht stehen«, teilte er gegenüber jW mit. Der Prozess habe allerdings »nur einen kleinen Ausschnitt aus dem großen Skandal« behandelt. Der Finanzexperte legt viel Wert darauf, dass der Staat sich sein Geld zurückholt. Das scheint im aktuellen Fall gegeben: Gegen einen der Beschuldigten wurde neben der Bewährungsstrafe auch »die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von 14.000.000 Euro« angeordnet, teilte das Gericht am Mittwoch mit.

Zu Rückzahlungen wurde durch das Urteil auch die Warburg-Bank verdonnert. Sie soll demnach Steuerschulden in Höhe von 176 Millionen Euro begleichen. Es gilt allerdings als wahrscheinlich, dass sie binnen der einwöchigen Frist Revision einlegen wird und der Fall letztlich vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe landet. »Gut, dass der Warburg-Bank alle Versuche der politischen Einflussnahme nicht genützt haben«, kommentierte Schick. Zuletzt war bekanntgeworden, dass die Chefetage der Bank engste und profitable Verbindungen zur Hamburger Stadtregierung unterhalten hat, die offenbar unter anderem dazu führten, dass die dortigen Finanzbehörden Rückforderungsfristen gegenüber dem Geldhaus bewusst haben verstreichen lassen.

Vier weitere Banken, deren Rollen im »Cum-Ex«-Netzwerk vor dem Landgericht Bonn beleuchtet wurden, kommen hingegen vorläufig ungeschoren davon. Die Verfahren gegen sie wurden Anfang der Woche wegen der Coronaviruspandemie kurzerhand ausgegliedert. Der Prozess musste drastisch verkürzt werden, um überhaupt noch abgeschlossen werden zu können. Die Untersuchungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden. Die beiden Bankster auf Bewährung können sich nun erst mal zu ihren Familien ins Vereinigte Königreich durchschlagen.

Dauerhaft den Rücken kehren können sie der BRD jedoch nicht. Denn im weiteren Verlauf der »Cum-Ex«-Aufarbeitung werden sie sich in absehbarer Zeit vor dem Landgericht Wiesbaden erneut auf der Anklagebank einfinden müssen. Auch das Bonner Landgericht wird noch lange mit »Cum-Ex« beschäftigt sein. Nach dem Abschluss des Präzedenzverfahrens rechnet man dort mit einer regelrechten Prozessflut. Zuletzt wurde daher die Zahl der Strafkammern deutlich aufgestockt.

Entscheidend für den weiteren Verlauf der juristischen Aufarbeitung war vor allem die Klarstellung des Landgerichts, dass die Beteiligung an »Cum-Ex« eine handfeste Straftat und nicht nur eine moralische Verwerflichkeit darstellt. Bislang hatten die Beteiligten des Steuerdiebstahls argumentiert, sie hätten lediglich bestehende Gesetzeslücken listig ausgenutzt. Faktisch haben sie jedoch durch undurchsichtige Aktienverschiebungen die Allgemeinheit bewusst in großem Stil betrogen. Rund um den Dividendenstichtag wurden die Steuerbehörden gezielt getäuscht, so dass diese Kapitalertragssteuern rückerstatteten, die nie abgeführt worden waren. Der durch diesen Griff in die Staatskasse entstandene Gesamtschaden wird europaweit auf 55 Milliarden Euro geschätzt.