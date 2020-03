Pandemie ein Fall für das Militär

REUTERS/Matthias Rietsche Coronaviruskrise: Bundeswehr-Reservisten sollen nach dem Willen des Verteidigungsministeriums im Innern eingesetzt werden

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bereitet die Bundeswehr auf eine größere Mobilisierung ihrer Reserve für den Einsatz wegen der Coronaviruspandemie vor. Die Kapazitäten der Reservisten sollten sinnvoll genutzt werden, schrieb die Ministerin am Donnerstag in einem Tagesbefehl an die Truppe, der dpa vorlag. Die CDU-Politikerin nennt darin auch Einsätze zur »Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung« – wenn nötig. Der Reservistenverband der Bundeswehr hat 115.000 Mitglieder.

Unterdessen drohten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag offen mit Ausgangssperren im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. »Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die Ausgangssperre als einziges Instrumentarium, um darauf zu reagieren«, sagte Söder in einer Regierungserklärung am Donnerstag im Landtag in München.

Die Bundesregierung rechnet in der Coronakrise mit rund 2,35 Millionen Beschäftigten, die aus konjunkturellen oder saisonalen Gründen Kurzarbeitergeld beziehen werden. Dies geht aus einem Verordnungsentwurf des Bundesarbeitsministeriums hervor, worüber zuerst das Handelsblatt am Donnerstag berichtete.

Des weiteren plant die »große Koalition« ein Hilfspaket mit einem Volumen von insgesamt über 40 Milliarden Euro für Soloselbständige und andere Kleinstfirmen. Das meldete dpa mit Verweis auf Regierungskreise. Zuvor hatte bereits der Spiegel darüber berichtet. Zunächst war die Rede von bis zu 50 Milliarden Euro gewesen; das wurde nach unten korrigiert.

Die deutsche Wirtschaft könnte nach Prognose des unternehmernahen Instituts für Wirtschaftsforschung (Ifo-Institut) in diesem Jahr wegen der Auswirkung der Pandemie erheblich schrumpfen. Bei größeren Produktionseinschränkungen sei ein Einbruch der Wirtschaftsleistung um sechs Prozent denkbar, erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Donnerstag. Wenn es nicht ganz so dramatisch werde, könne das Minus bei nur 1,5 Prozent liegen. Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) befürchtet eine Rezession. Claus Michelsen, Leiter der DIW-Abteilung Konjunkturpolitik, sagte, ein Abschwung sei sicher. (dpa/AFP/jW)