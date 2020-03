Pandemie: Zeitungen reduzieren Umfang

Stuttgart. Zeitungsleser müssen sich wegen der Coronaviruskrise auf dünnere Ausgaben einstellen. Wegen der Absage fast aller Veranstaltungen gibt es keine entsprechende Berichterstattung. »Damit entfallen viele Artikel in fast allen Ressorts«, teilte die Stuttgarter Zeitung am Montag auf ihrer Titelseite mit. Die aktuelle Ausgabe sei daher in einem reduzierten Umfang erschienen, unter anderem mit nur zwei Sportseiten. Die Stuttgarter Nachrichten kündigten an, ihre Terminseiten bis auf weiteres auszusetzen.

Zu Wochenbeginn hatte auch die in Berlin erscheinende Tageszeitung Neues Deutschland ihren Lesern mitgeteilt, dass sie ab Dienstag »vorerst« mit reduziertem Umfang erscheinenen wird. (dpa/jW)