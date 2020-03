Nachschlag: Kluge Maßnahmen

China Daily via REUTERS Frühsport: Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus werden Patienten zunächst noch in speziellen Quarantänecentern untergebracht (Wuhan, 12.3.2020)

Mehr als zwei Monate lang hatten die Länder der EU Gelegenheit, sich auf die Coronavirenepidemie vorzubereiten. Herzlich wenig scheint in dieser Zeit geschehen zu sein. Wie sich herausstellt, mangelt es an allem, von medizinischen Geräten über Kapazitäten in den Kliniken bis hin zum Personal. Vor allem aber fehlt es anscheinend an Sachverstand, wie der Blog Moon of Alabama in einem Beitrag von Dienstag herausarbeitet. Sonst wäre zumindest versucht worden, die Seuche nach dem Beispiel Chinas in den Griff zu kriegen. Dort fuhr man nämlich eine andere Strategie, als vom öffentlichen Leben bis zur Wirtschaft alles lahmzulegen und vor allem abzuwarten. Statt dessen wurde getestet, was das Zeug hält, und das Virus bis in den letzten Winkel bekämpft. Mit Erfolg. Empfehlenswert ist das im Artikel verlinkte Interview mit dem New-York-Times-Korrespondenten Donald McNeil, der erklärt, mit welch klugen Maßnahmen das Virus in der Stadt Wuhan besiegt wurde – leider nur auf Englisch. (jt)