Ein Frühlingsspaziergang

Eine Zeitlang gab es den Autor als Instanz gar nicht, und jetzt spricht uns Ingo Schulze vom Umschlag seines Romans »Die rechtschaffenen Mörder« herunter an: »Ich wollte eine Erzählung schreiben über das Lesen und die Leser, und ich wollte fragen, ob man durch Lesen sein Leben verfehlen kann oder warum es Leser gibt, die plötzlich zu verraten scheinen, was ihnen ihr Leben lang wichtig war. Vor allem aber wollte ich auch eine Liebeserklärung an das Papierbuch schreiben. Gerade durch Literatur können wir besser erkennen, in welcher Zeit wir leben.«

Klingt ziemlich rechtschaffen, wirft aber Fragen auf, denn ist nicht jede Erzählung eine über den Leser und das Lesen? Und ist das, nach Juli Zeh oder Thilo Sarrazin, nicht eine Binse, dass man sein Leben durch Lektüre verfehlen kann? Und eine andere, dass das deutsche Bildungsbürgertum seinen Goethe auch vor Sarrazin schon verraten hat, nämlich indem es beim Ermächtigungsgesetz die Flossen hob? Und dass Literatur uns besser macht und sehen lässt: ist das nicht ein Kalenderspruch, und nicht einmal ein besonders guter?

Aus dem Stoff geschöpft

Dass Schulzes Werke Schullektüre sind, darauf legt der hintere Klappentext Wert, und zwischen des Autors Selbstauskunft und der Schullektüre liegen »Die rechtschaffenen Mörder« nicht bloß physisch. Es geht um den Büchernarren Norbert Baldini, der in Dresden, DDR, ein legendäres Antiquariat betreibt, nach der Konterrevolution feststellen muss, dass auch in puncto Literatur alles anders wird, und auch deshalb, zur Randfigur geworden, zu jenem Rechten mutiert, der er, als deutscher Kulturmensch, vielleicht immer schon gewesen ist. Das beginnt im Stil einer Novelle, dann wechselt die Erzählperspektive zum Schriftsteller und Biographen Schultze (mit tz), dann steht Schultzes Lektorin, als dritte Stimme, einer Art Krimihandlung vor, die den rechtschaffenen Erzähler Schultze in ein hässliches Licht rückt, so wie der rechtschaffene Antiquar Norbert Baldini nicht schon darum ein guter Mensch gewesen ist, weil er an die Literatur glaubte. Das alles ist, wegen der wechselnden Beleuchtung und weil Erzähler immer unzuverlässig sind, »trickreich« (SZ), hat eine Moral und ist mithin sehr gut für den Leistungskurs geeignet, wo der Hinweis aufs Ermächtigungsgesetz vielleicht Punkte bringt, wenn auch womöglich nicht an einem Dresdner oder sonst einem sächsischen Gymnasium. Das könnte nach hinten losgehen.

Der fiktionale Autor Schultze, ein Zwilling des wirklichen, hat mit dem Stoff, erfahren wir, lange gehadert, muss er doch einen Helden formen, der keiner ist und sich, weil real existierend, die Formung sogar verbitten kann; überdies hat Baldini eine Frau an seiner Seite, die Schultzes große Liebe ist. Diese Lisa mag der Leistungskurs schon wegen des Anfangsbuchstabens allegorisch nehmen, wie’s überdies zeitgeschichtlich aufschlussreich ist, dass Baldinis Sohn an einem 20. April bei Sebnitz auf Tschechen losgegangen sein soll. Wer der Oberstufe entwachsen ist, mag die ganze Begebenheit spätestens hier etwas zu erhört finden, auch wenn (oder eben weil) der Bildungsbürger als Typus in der DDR zum Widerstand rechnete (woraus der rechte Dresdner Schriftsteller Tellkamp seinerzeit den »Turm« gebaut hat). Falls es nicht gerade das Unerhörte ist, das bös Banale als Novelle darzureichen.

Schulze gelingt es, fesselnd von Baldini und seinem, Schulzes, Alter ego zu erzählen, das schon als Jugendlicher im Dresdner Büchertempel ein- und ­ausging, und das liegt daran, dass Schulze es kann; dass er Sätze schreiben kann, die einfach, aber nicht manieriert karg sind und deren Suggestivität souverän, gewissermaßen naiv aus dem Stoff schöpft: »Im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar, der wegen seiner Bücher, seiner Kenntnisse und seiner geringen Neigung, sich von den Erwartungen seiner Zeit beeindrucken zu lassen, einen unvergleichlichen Ruf genoss.« Das ist geradezu Kleist, bloß mit weniger Kommata, und ob das Buch nicht ohne den theoretischen Teil, also den zweiten und dritten, besser dagestanden hätte, mag überlegen, wer den Schluss des ersten Teils plausibel fand. Die eigentliche Novellenerzählung nämlich bricht, als die Polizei zu Besuch ist, mitten im Satz ab, und das hätte eigentlich alles gesagt, wenn auch nicht das, was Schulze außerdem hat sagen wollen und was seinen Roman nun sehr geschlossen und mühselig endend dastehen lässt. Mühselig und beladen, sozusagen.

Koffer und Tasche

In Peter Handkes Erzählung »Das zweite Schwert. Eine Maigeschichte« geht es ebenfalls ums Schreiben, aber diametral anders, nämlich offen, ohne Objekt und Pädagogik, und hadern tut der Erzähler, auch er dem Autor zum Verwechseln ähnlich, sowieso nicht. Auf einen Rachefeldzug will er gehen und einer Frau auf den Pelz rücken, die seine, des Erzählers, Mutter dahingehend beleidigt haben soll, sie habe ’38 in Wien dem Führer zugejubelt. Das ist natürlich nur ein Vorwand, und man verrät nicht zuviel, wenn man verrät, dass die Rache als wie auch immer physische ausfällt. Die Rache ist nämlich, als eben zweites Schwert, das Verschriftlichen des Feldzugs, der bloß ein Frühlingsspaziergang ist, und das Ambulierende als »Reden mit mir selbst«, als spielerisches Formulieren und Anheimstellen von Beobachtung und Gedanke – »im übrigen seltsam, oder auch nicht« – transkribiert sich zu etwas, das als innere Wahrheit von einer Verleumdung gar nicht mehr erreicht werden kann. (Der Text ist im Mai 2019, also lange vor dem inkriminierten Nobelpreis abgeschlossen worden.)

»Schluss mit deinem ewigen ›sozusagen‹!« weist der Erzähler sich wiederholt zurecht, denn »der Schein, er ist für sich, und von sich aus, Materie; ist Stoff; Urstoff; Stoff der Stoffe«. Dem Schriftsteller, ist er nur der Form gewiss, kommt alles zupass (Aristoteles nannte es Entelechie), falls der Stoff als historischer nicht seinerseits Autonomie beansprucht: Auch Schulzes Schultze, erfahren wir, habe zuerst »ein Tonfall« vorgeschwebt, ohne dass Baldini damit beizukommen gewesen sei.

Schulzes und Handkes Erzählungen kommentieren einander invers, übrigens auch im Stil, und wo Schulze seinen Schultze vorschickt, um uns auf die Pointe vorzubereiten, dass sich auch in der Kunst gewisse Gegensätze nur mit Gewalt lösen lassen (was dann freilich auch für Schulzes Roman gilt), liegt bei Handke der auch komische Reiz darin, dass sich seine Frühlingsgeschichte im romantischen Bewusstsein vollkommener Autonomie um nichts schert und das voll ausspielt: »Schau dort, die Pumpe, die gusseiserne im verwachsenen Garten. Geh hin und pumpe! – Aber die Pumpe ist doch verrostet. – Weg der Rost und weitergepumpt. – Jetzt kommt was, eher Schlamm und Dreck, kackbraun. – Pump weiter, kleiner Pumper, pump weiter. – Ja, da schau her!«

Und da schaut man wirklich. »Die Reisetasche, welche für sich allein mehr wog als das, was drin war, geschultert und aus dem Haus, ohne dieses abzusperren, nach meiner Gewohnheit selbst bei längeren Abwesenheiten«: eine Poetik in eigener Sache. Ingo Schulze hat dagegen einen ziemlich großen Koffer gepackt; dass Handkes leichtes Gepäck schwerer wiegt, ist dann eine Erfahrung für die Zeit nach dem Abitur.