»Keine großen Schwierigkeiten«

Der Handelsverband Eurocommerce kann trotz der Grenzkontrollen und -schließungen in der EU bislang keine größeren Lieferprobleme erkennen. Von sehr großen Schwierigkeiten habe man von den 31 Mitgliedern noch nichts gehört, sagte ein Sprecher der Lobbyorganisation am Mittwoch der Deutschen Presseagentur in Brüssel. Die meisten Länder folgten den Empfehlungen der EU-Kommission. Einzig an den Grenzen zwischen Italien und Österreich sowie zwischen Italien und Slowenien würden vereinzelt Lastwagen blockiert. Eurocommerce betonte aber: »Warenlieferungen sind bisher relativ reibungslos geschehen.« Die Lieferketten funktionierten bislang. Allerdings sei es noch zu früh, Entwarnung zu geben.

Seit dem Wochenende hatten sich lange Staus auch an der Grenze zwischen Polen und Deutschland gebildet. Um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu erschweren, hatte die dortige Regierung an Grenzübergängen zu Deutschland Kontrollen eingeführt. Die Lkw bildeten zeitweise eine Schlange von mehr als 40 Kilometer Länge. Am Mittwoch haben die polnischen Behörden reagiert und vier weitere Übergänge für den Autoverkehr geöffnet.

Im Rahmen ihrer Maßnahmen gegen die rasche Ausbreitung der Coronavirusinfektionen hatten in den vergangenen Tagen etliche weitere EU-Staaten Grenzkontrollen im bis dahin kontrollfreien sogenannten Schengen-Raum angeordnet oder die Grenzen weitgehend geschlossen. Sie haben Fakten geschafften, ohne den Segen der EU-Kommission zu erbitten. Die hatte stets vor Grenzschließungen gewarnt und betont, Waren müssten frei fließen können. Nun konnte Brüssel nur noch nachträglich bestätigen, was in den Hauptstädten bereits beschlossen worden war. Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) schlug deshalb am Dienstag vor, ein weitreichendes Einreiseverbot für Bürger der allermeisten Nicht-EU-Staaten und Leitlinien für die Grenzkontrollen zu verfügen. Beides wurde am Dienstag abend von den Staats- und Regierungschefs gebilligt.

Die »Leitlinien« beinhalten Binsenweisheiten und ein Stück ideologische Überzeugung der Eurokraten: Der freie Warenverkehr müsse gesichert werden. Dies gelte vor allem für grundlegende Produkte wie Lebensmittel, Medizin und Schutzausrüstung. Deshalb sollten »grüne Spuren« für Gütertransporte eingeführt werden. Auch Gesundheitschecks könnten durchgeführt werden. Grundsätzlich sollten Kontrollmaßnahmen allerdings nicht zu größeren Störungen führen. Bislang haben zwölf EU-Staaten Grenzkontrollen bei der EU-Kommission offiziell angezeigt und damit Brüssel wieder ein wenig Bedeutung bescheinigt. (dpa/jW)