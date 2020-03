Betroffenen muss schnell geholfen werden

Inga Haar/Bundestag Gesine Lötzsch

Gesine Lötzsch, haushaltspolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Die Linke, kommentierte am Mittwoch die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2021 und den Finanzplan bis 2024:

In Anbetracht der Coronakrise sind die Eckwerte für den Haushalt 2021 sowie der Finanzplan bis 2024 Makulatur. Weiter dogmatisch auf der schwarzen Null zu beharren, zeigt, dass der Finanzminister den Ernst der Lage nicht erkannt hat. Die Coronakrise zeigt deutlich, dass die Bundesregierung in den vergangenen Jahren die falschen Prioritäten gesetzt hat und jetzt von der Krise kalt erwischt wird. Die Kürzungs- und Privatisierungspolitik der Bundesregierung hat insbesondere Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen hart getroffen. Sie haben schon vor der Coronakrise am Limit gearbeitet, jetzt droht die völlige Überlastung.

Jetzt muss schnell geholfen werden. Das Kurzarbeitergeld zu verlängern, war eine richtige Entscheidung des Bundestages. Doch damit ist nur einem Bruchteil der Menschen geholfen. Statt vieler kleiner, bürokratischer Hilfsprogramme brauchen wir jetzt eine sehr schnelle und unbürokratische Lösung: Die EZB muss jetzt Helikoptergeld an die Menschen auszahlen, die in ihrer Existenz bedroht sind. Nur so lässt sich noch eine Weltwirtschaftskrise aufhalten.

Der Bundestag muss in der nächsten Woche die Schuldenbremse auf unbestimmte Zeit aussetzen und ein 450-Milliarden-Euro-Investitionsprogramm auf den Weg bringen. Im Rahmen einer Steuerreform ist nach Überwindung der Coronakrise eine Vermögensabgabe für Millionäre und Milliardäre notwendig, um die öffentliche Verschuldung wieder abzubauen.

Die Initiative »Rheinmetall entwaffnen« teilte am Mittwoch mit:

Der Vorstandsvorsitzende des Rheinmetall-Konzerns Armin Papperger sieht sich laut Konzern-Pressemitteilung vom 18.3.2020 »für die anstehenden Herausforderungen gut gerüstet«. Er beweist damit, dass der Konzern selbst in Zeiten einer so tiefen gesellschaftlichen Krise wie wir sie derzeit durchleben, nichts begriffen hat. »In seinem Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020 werden die möglichen Folgen der Coronapandemie vollständig ausgeblendet. Der Konzern prognostiziert für seine Rüstungssparte ein Umsatzwachstum zwischen fünf und sieben Prozent und hält weiterhin an der Durchführung seiner Hauptversammlung am 5. Mai in Berlin fest. Beides zeugt von Realitätsverlust«, sagt Carola Palm von der Initiative »Rheinmetall entwaffnen«.

Der Konzern liefert Waffen und Munition an Kriegsparteien und macht sich damit schuldig an schweren Menschenrechtsverletzungen und an Kriegsverbrechen. Die Produktion von Rüstungsgütern hat keinen gesellschaftlichen Nutzen für die Weltbevölkerung und damit auch keinerlei Legitimität. Das wird in der gegenwärtigen Krise besonders deutlich. (…) »Rheinmetall entwaffnen« kündigt an, die Proteste gegen den Konzern fortzusetzen. »Unser Protest gegen den Verbrecherkonzern Rheinmetall geht weiter. Wir werden die Hauptversammlung des Rheinmetall-Konzerns stören, ob sie am 5. Mai stattfindet oder verschoben wird. Gerade in Zeiten der Krise müssen wir uns gegen eine weitere Militarisierung der Gesellschaft und gegen autoritäre Politik stark machen«, kündigt Daniel Seiffert an.

https://rheinmetall-hauptversammlung.org