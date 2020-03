Auf Spenden angewiesen

Wladyslaw Czulak/Agencja Gazeta via REUTERS Schutzkleidung wie diese könnte in Polen bald knapp werden: Fieberkontrolle am Dienstag in Grudziadz

Um ein paar notwendige Einkäufe zu machen, ziehe ich seit ein paar Tagen Latexhandschuhe an. An der Tür des Tante-Emma-Ladens in meinem Dorf hängt ein handschriftlicher Zettel: Im Laden dürfen sich maximal drei Personen aufhalten. An der Theke hat sich die Verkäuferin eine Trennscheibe aus Glas montieren lassen, unter der sie die Ware hindurchschiebt. Hefe – um sich zu Hause Brot zu backen und so Wege zur Bäckerei zu vermeiden – gibt es nicht mehr. Im Großhandel hat die Inhaberin seit Tagen keine mehr gesehen.

Noch kann von einer allgemeinen Versorgungskrise keine Rede sein. Aber Innenminister Mariusz Kaminski hat angekündigt, die Schließung einiger Grenzübergänge zu Deutschland rückgängig zu machen. Der Grund ist, dass der von der Grenzsperrung ausgenommene Güterverkehr sich inzwischen erheblich zurückstaut. Polnische Medien berichten von bis zu 30stündigen Wartezeiten bei der Einreise nach Polen. Anders als Privatreisende unterliegen Lkw-Fahrer nicht der 14tägigen Pflichtquarantäne, de facto einem Hausarrest. Eine potentielle Infektionsquelle, die zugunsten des freien Warenverkehrs nicht verstopft wird.

Die offiziellen Zahlen in Polen liegen – Stand Mittwoch morgen – mit 246 Infizierten und bisher fünf Todesfällen durch das Coronavirus vergleichsweise niedrig. Allerdings sind sie mit denen in anderen Ländern auch nur bedingt vergleichbar. Denn es wird nur sehr zurückhaltend getestet, und die Auswertung der Proben dauert mit bis zu vier Tagen vergleichsweise lange.

In den Krankenhäusern arbeiten die Ärzte und Pflegekräfte seit Tagen an der Grenze der Belastbarkeit. Es sei wie im Krieg, sagte eine Ärztin im Fernsehen. Eine Patientin, die sich mit Husten zur Untersuchung gemeldet hatte und vier Tage auf der Isolierstation verbrachte, berichtete, die Patienten bekämen teilweise nicht einmal Wasser. Sie alarmierte Bekannte, die über Facebook eine Sammlung von Wasser in kleinen Flaschen organisierten und dieses dem Krankenhaus vor die Tür stellten.

Die zentrale Aufnahmestation für Coronavirusverdachtsfälle in Poznan steht nach Angaben ihrer Leitung kurz vor dem Ende ihrer Vorräte an Schutzhandschuhen, Masken und Schutzanzügen. Es sollte aus strategischen Reserven der Regierung nachgeliefert werden, so das Versprechen, bis Dienstag dieser Woche ist allerdings nichts geschehen. Der regionale Rettungsdienst rief Bürger und Unternehmen auf, Schutzkleidung zu spenden. Ein paar hundert Masken und einige Schweißerhelme kamen zusammen. Ein Bürger bot an, aus Vorräten in seiner Garage 20 Liter Desinfektionsmittel zu mischen und vorbeizubringen. Die Hilfsbereitschaft ist generell groß, und dank ihrer ist die Situation bislang beherrschbar.

Stärker noch als in anderen EU-Staaten ist die Coronaviruskrise in Polen ein Stresstest für das öffentliche Gesundheitswesen. Es leidet seit der kapitalistischen Restauration vor 30 Jahren an chronischer Unterfinanzierung und Ärztemangel. Die schlechten Gehälter und Arbeitsbedingungen im öffentlichen Gesundheitswesen haben viele jüngere Mediziner veranlasst, Jobangebote in anderen Ländern Europas anzunehmen: in Deutschland, der Schweiz oder Skandinavien. Die Folge ist, dass es nach Angaben des zuständigen Fachverbandes im ganzen Land nur 1.100 Fachärzte für Infektionskrankheiten gibt, davon 98 unter 40 Jahren, aber 200, die 70 Jahre und älter sind.

In der Wojewodschaft Wielkopolska, der Region um Poznan, ist das Verhältnis noch ungünstiger. Professor Robert Flisiak, Vorsitzender des Verbandes der Epidemiologen und Infektionsmediziner, nannte der Gazeta Wyborcza die Zahlen: 57 Fachärzte für eine Region von der Größe Brandenburgs, davon 18 jenseits des Rentenalters. Im ostpolnischen Lomza bereitete die Regierung ein Krankenhaus als Zentralklinik für Coronavirusfälle vor – mit genau zwei Fachärzten für Epidemiologie.

Das Missverhältnis lässt sich erklären. Auch Mediziner wählen lieber Spezialisierungen, in denen man nebenher eine Privatpraxis aufmachen und dazuverdienen kann. Epidemiologie gehört nicht zu diesen Fachrichtungen. Denn Epidemien können nur durch ein öffentliches Gesundheitswesen bekämpft werden. Insofern bekommt Polen in diesen Tagen auch die Quittung für 30 Jahre Vernachlässigung der öffentlichen Daseinsvorsorge.