Ausgangssperre und Disziplin

Marko Djurica/Reuters Quarantänemaßnahme in Hanoi vor dem Haus eines mit dem Coronavirus infizierten Patienten (13.3.2020)

Alte Menschen müssen zu Hause bleiben: In Serbien ist seit dem gestrigen Mittwoch eine Ausgangssperre für alle über 65jährigen in Städten und über 70jährigen in ländlichen Gebieten in Kraft. Allgemein gilt – bis auf wenige Ausnahmen – eine Ausgangssperre zwischen 20 Uhr und fünf Uhr morgens. Diese Maßnahmen sind Teil des am Sonntag von Präsident Aleksandar Vucic verhängten Ausnahmezustands in der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik, um die Ausbreitung der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19 einzudämmen. Insgesamt waren am Mittwoch morgen laut Gesundheitsministerium 83 Infizierte registriert worden.

Noch am Montag hatte sich die serbische Premierministerin Ana Brnabic darüber beschwert, dass es der Bevölkerung an Disziplin mangele. Weiterhin seien Menschen, auch ältere, auf den Straßen unterwegs. So ließe sich das Virus nicht eindämmen. Die Ausgangssperre ist nun eine Reaktion darauf.

Serbien wurde wie viele andere Ländern von der Coronaviruspandemie überrollt. Zwar gab es schon frühzeitig Infizierte im benachbarten Kroatien, doch wurden Maßnahmen verstärkt erst in der vergangenen Woche ergriffen. Zuvor hatte Vucic noch erklärt, dass Land sei gut auf das Virus vorbereitet. Ob das jemals der Fall war, darf bezweifelt werden. Denn das Gesundheitssystem ist chronisch unterfinanziert, gut ausgebildete Ärzte verlassen das Land in Richtung Westeuropa, weil ihnen in ihrer Heimat keine Zukunft ermöglicht wird. Tausende Menschen aus dem Gesundheitsbereich haben in den vergangenen Jahren ihrer Heimat den Rücken gekehrt, sie arbeiten nun unter anderen in deutschen Krankenhäusern und fehlen somit in den serbischen Kliniken.

Um der Ausbreitung des Coronavirus Herr zu werden, wird nun auch das Militär eingesetzt. Soldaten sollen unter anderen in Krankenhäuser dabei helfen, Tests bei mutmaßlich Infizierten durchzuführen, oder die Polizei bei der Grenzsicherung unterstützen. Armeeangehörige sollen zudem dort eingesetzt werden, wo viele Menschen zusammenkommen – wie an Busbahnhöfen, in Post- und anderen Ämtern. Das gab das Verteidigungsministerium am Montag bekannt.

Aus dem Ausland wird Serbien Hilfe von China erhalten, wie die Botschafterin Beijings in Belgrad, Chen Bo, am Dienstag gegenüber Vucic erklärte. Dieser sagte: »Wir bitten um viel mehr als nur um Geld, wir bitten um die Liebe der Chinesen, wir bitten um die Hilfe Ihres Volkes.« Neben medizinischem Material, das Ende der Woche eintreffen soll, werde die Volksrepublik auch Experten nach Serbien schicken, hieß es.

Am Sonntag hatte Vucic die Europäische Union kritisiert, deren Solidarität lediglich auf dem Papier existiere. Damit spielte er auf die unter anderem von Deutschland erlassenen Ausfuhrverbote für medizinische Ausrüstung wie Schutzmasken und -anzüge an. Gleichwohl wurde eine solche Beschränkung nun auch in Serbien erlassen. Medikamente dürfen nun nicht mehr exportiert werden.

Am Dienstag wies die Sprecherin der EU-Kommission, Ana Pisonero, Vucics Äußerung als »haltlose Vorwürfe« zurück. In Brüssel werde nun darüber nachgedacht, die Gelder, die für die »Heranführung« von Mitgliedsaspiranten wie Serbien vorgesehen sind, dafür zu nutzen, die Folgen der Pandemie aufzufangen. Dies war bereits zuvor von Belgrad gefordert worden.

Wie auch in Deutschland sind in Serbien die Arbeiter von der aufziehenden ökonomischen Krise betroffen. Die ­FIAT-Fabrik in Kragujevac ist vorerst bis zum 27. März geschlossen. Auch die Munitionsfabrik Prvi Partizan in Uzice hat bereits 500 der mehr als 1.600 Beschäftigen nach Hause geschickt. Die Regierung hat zudem dazu aufgerufen, wo möglich die Angestellten im Homeoffice arbeiten zu lassen. Das ist auch deswegen notwendig, weil alle Schulen und anderen Bildungseinrichtungen bis auf weiteres geschlossen sind. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk RTS hat deswegen zwei seiner Fernsehprogramme umgestellt und sendet dort sechs Tage in der Woche für mehrere Stunden Unterrichtsinhalte.