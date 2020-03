»Ein großzügiger Nothilfefonds muss her«

Karl-Josef Hildenbrand/dpa Kulturschaffende sind durch die Coronakrise existentiell bedroht, sagt Simone Barrientos, Die Linke, MdB

Kultureinrichtungen werden geschlossen, Veranstaltungen abgesagt. Nach jetzigem Stand müssen Freischaffende und Soloselbständige bei Einkommensausfällen grundsätzlich Hartz IV beantragen, informierte Verdi.

Das kann nicht die Lösung sein. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die nicht wissen, wie sie im nächsten Monat Miete und laufende Kosten zahlen sollen. Andere haben Rücklagen. Die aber müssten sie ausgegeben haben, bevor sie Unterstützung erhalten. Völlig unabhängig von der aktuellen Infektionswelle müssen sogenannte Soloselbändige jedoch immer Mittel haben, um eine Krankheit durchzustehen, sich einen Urlaub leisten oder Projekte vorfinanzieren zu können. Dass sie nach der Pandemie keine Reserven mehr haben und in dauerhafte Abhängigkeit von Sozialleistungen geraten, dürfte nicht beabsichtigt sein. Sie würden zu Almosenempfängern, obwohl sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können und wollen. Sie sind durch die Coronainfektionen in einer Notlage, die sie nicht selbst verschuldet haben.

Ist es eine adäquate Unterstützung für Kulturschaffende, wenn die Bundesregierung etwa das Aussetzen von Steuervorauszahlungen plant?

Ja, aber es ist als einzige Maßnahme unzureichend. Denn wir wollen ja nicht, dass die Soloselbständigen und Freien, wenn alles vorbei ist, völlig verarmt sind. Geringverdienende werden damit sowieso nicht erreicht, weil sie keine Vorsteuer zahlen.

Es gilt also im Fall der Absagen von Konzerten, Messen, Aufführungen in Theatern, Opern- und Konzerthäusern die Freiberufler, die von den Einnahmen aus solchen Veranstaltungen ihren Lebensunterhalt bestreiten, so unbürokratisch wie möglich zu entschädigen – nur: Wie denn?

Schnelle und unkomplizierte Hilfen sind nötig, damit die Betroffenen monatliche Belastungen wie Strom, Miete und Krankenversicherung finanzieren können. Künstlerinnen, Künstler und diverse andere Freiberufler könnten aus einem Nothilfetopf zum Beispiel Ausfallhonorare beziehen. Dies wäre über Berufsverbände und Gewerkschaften zu organisieren, die den Überblick haben, welche Verluste in unterschiedlichen Branchen anfallen. Dort werden im Moment Daten zu Bedarfen gesammelt. Darüber hinaus müssen aber auch die Strukturen, etwa Spielstätten, erhalten werden. Jede Spielstätte, die wegfällt, bedeutet, dass Verdienstmöglichkeiten für Kulturschaffende auch nach der Krise fehlen. Der Schaden würde also in vielerlei Hinsicht nachwirken.

In einer Internetpetition wird testweise ein bedingungsloses Grundeinkommen von etwa 800 bis 1.200 Euro für sechs Monate gefordert. Was halten Sie davon?

Grundsätzlich finde ich den Gedanken charmant. Ein grundsicherndes Übergangsgeld für Soloselbständige; ein Notfalltopf, der unkompliziert für die Übernahme von laufenden Kosten für inhabergeführte Kleinbetriebe zur Verfügung steht, die jetzt stillgelegt werden: All das wären mögliche Lösungen. Im Moment müssen wir mutig denken und handeln. Einige Landesregierungen haben das Problem erkannt, die parteilose Wissenschafts- und Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen von Nordrhein-Westfalen versprach zum Beispiel, Initiativen, Einrichtungen und Kunstschaffenden ihre Unterstützung. Das Coronavirus dürfe nicht zu »einer Krise der Kultur führen«. Auch die Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU, gab erste Versprechungen. Die Lösungsvorschläge sind allerdings derzeit noch oberflächlich, unverbindlich, wenig überzeugend. Im Gespräch sind etwa zinslose Kredite, doch viele werden nicht in der Lage sein, diese zurückzuzahlen.

Ihr Fazit?

Ein großzügiger Nothilfefonds für Soloselbständige, Künstler, kleine Gewerbetreibende, Caterer, Schausteller, Marktbetreiber, freie Journalisten et cetera muss her – für die ganze bunte Vielfalt der Menschen eben, die unser Land mit Kultur versorgen. Am einfachsten könnte ein pauschales Grundeinkommen allen, die weder angestellt sind noch Ausfallhonorare erhalten, über diese Phase hinweghelfen. Ansonsten ist ein massenhafter Einzug in die Sozialsysteme zu befürchten, Steuereinnahmen fielen langfristig weg. Den Staat käme es teuer zu stehen, wenn er jetzt nicht Geld in die Hand nimmt.