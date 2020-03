Beiderseits der Allee

Bodo Marks/dpa »Schlagball wird schon seit 1960 nicht mehr gespielt« – Klubheim des SC Teutonia

Keine einfache Sache: »Arbeiter, meidet den Alkohol!« So lautet die Aufschrift eines Banners während der ersten Internationalen Arbeiterolympiade im Sommer 1925 in Frankfurt am Main. Eine zeittypische Parole des Deutschen Arbeiter-Abstinenten-Bundes (DAAB) – und ein moralischer Imperativ. Der indes schwerlich befolgt werden kann, wenn eine Brauerei Inspirationsquelle für die Vereinsgründung und Namensgeber zugleich gewesen sein dürfte. So beschreibt es jedenfalls das Autorenduo Folke Havekost und Volker Stahl in ihrem jüngst erschienenen Band »Die Olympiasieger von der Allee« über den SC Teutonia 1910.

Knapp zwei Dutzend Jungmaurer und Zimmergesellen machten den Anfang – als Arbeiterverein in Altona, diesseits und jenseits der Max-Brauer-Allee, die den damals eigenständigen Vorhof Hamburgs mit seiner Tabakindustrie zerschneidet. Die Klassengrenzen waren seinerzeit strikt. Arbeitern war der Zutritt zur deutschnational geprägten Turnsportbewegung mit ihren Ballspielen zumeist versperrt, sie schufen sich ein autarkes proletarisches Vereinswesen. Mitten im kaiserlichen Wilhelminismus.

Schlagball, das war über Jahre hinweg der passionierte Teutonensport. Ein Spiel, das als »urdeutsch« gilt, dem späteren Baseball sehr ähnlich ist. Das »Altonaer Schlagballspiel« war geradezu sprichwörtlich und eng mit dem Lehrer Hermann Schnell verbunden, erklären die Autoren. Der verfasste eine neue Schlagballfibel, modernisierte das Regelwerk, dynamisierte und popularisierte dadurch das Spiel.

Zwischen 1912 und 1947 wurde der SC Teutonia neunmal Hamburger, dreimal Norddeutscher und einmal Deutscher Schlagballmeister. Und eben 1925 Sieger bei der Arbeiterolympiade. Die Teutonen traten als Landesmeister gleichzeitig als deutsche Vertretung des Arbeiter-Turn- und Sportbundes (ATSB) auf und besiegten im einzigen Wettkampfspiel die tschechoslowakische Auswahl.

Erst 1919 kamen weitere Sportarten hinzu, Fußball und Handball. Die Erfolge von »Teutonias Kickerpionieren« waren anfangs »rar gesät«, so Havekost und Stahl. Arbeiterfußballer kämpften ideologisch nicht nur gegen den bürgerlichen Deutschen Fußballbund (DFB), sondern auch intern. Die Kontroversen zwischen SPD und KPD spiegelten sich gleichfalls im ATSB wider. Die sozialdemokratische Mehrheit agitierte gegen die kommunistische Minderheit im Verband und umgekehrt – mit Folgen: Ausschlüsse, Wiederaufnahmen und Übertritte zur Mitte 1929 gegründeten »Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit«, kurz KG Rotsport.

Symptomatisch ist der Fall Teutonia: Ein Freundschaftsspiel gegen einen KG-Klub im Herbst 1929 reichte der ATSB-Führung für einen Ausschluss des SC. 1930 wurde der Verein wieder in den ATSB aufgenommen, galt fortan als »unsicherer Kantonist«, um nach neuerlichem Disput mit einem Spielverbot sanktioniert zu werden. Der SC wechselte zu den Kommunisten. Mit Erfolg. Die Dribbelkünstler errangen 1932 die Hamburger Rotsportmeisterschaft.

Die Nazis verboten nach der Machtübertragung 1933 den Verein, konfiszierten dessen Vermögen. Einige der Arbeitersportler zogen sich ins Private zurück, andere kamen nur noch in ihrer Freizeit zusammen, weitere setzten ihren Sport in bürgerlichen Vereinen fort. Wenige Rotsportler organisierten aktiv antifaschistischen Widerstand wie August Postler, der Bundesauswahlspieler des SC Lorbeer 06 Hamburg, erzählt der Sporthistoriker Werner Skrentny den beiden Autoren.

Ein verbandsorganisierter Arbeitersport lebte nach 1945 in der BRD nicht wieder auf, einige Klubs hingegen hielten durch. Schlagball wird bei Teutonia schon seit 1960 nicht mehr gespielt. Der integrative Stadtteilverein kickt heute unterklassig. Ein Achtungszeichen setzte die Bolztruppe der Männer in der vorigen Saison: Aufstieg in die siebtklassige Bezirksliga – klar: mit viel Bierduschen.