NSU-Ausschuss im Nordosten ausgesetzt

Schwerin. Die geplante nächste Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern findet nicht statt. Grund seien die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronaviruspandemie, wie die unabhängigen Prozessbeobachter von »NSU Watch« am Dienstag per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilten. Demnach sollten am 20. April Ermittler aus Bayern zum Mord an Mehmet Turgut angehört werden. »Wir gehen davon aus, dass die Sitzung nachgeholt wird«, so die Prozessbeobachter. Landtagspräsidentin Birgit Hesse hatte am Montag den Vorsitzenden der Ausschüsse mitgeteilt, dass bis zum 20. ­April keine Sitzungen stattfinden sollen, wie das Parlament informierte. (jW)