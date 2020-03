»Probieren künftig Kurzkampagnen verstärkt aus«

SDAJ Sozialistische Arbeiterjugend (SDAJ) hat sich nach Organisationskrise stabilisiert

Am vergangenen Wochenende fand der 24. Bundeskongress der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, SDAJ, in Eschborn bei Frankfurt am Main statt. Unter welchen Umständen konnten Sie tagen?

Auch wir mussten uns umstellen, einige Änderungen vornehmen, so zum Beispiel die Anzahl der Delegierten auf die Hälfte reduzieren und strenge Hygieneregeln einhalten. Das hat letztlich alles sehr gut funktioniert. Wichtig war uns, als Organisation handlungsfähig zu sein und zu bleiben, unsere politische Arbeit für die kommenden zwei Jahre zu konzeptionieren.

Die SDAJ will künftig verstärkt kurzfristige Kampagnen starten.

Ja, zunächst haben wir uns vor allem über bisherige Erfahrungen ausgetauscht, die unsere Gruppen in verschiedenen Regionen mit kurzfristigen Mobilisierungen gesammelt haben. Kurzkampagnen sind für uns ein relativ neues Instrument, das wir künftig verstärkt ausprobieren werden. Zum Beispiel haben wir im Rahmen der Mobilisierungen gegen die Novellen von Landespolizeigesetzen Proteste mitorganisiert und diese mit Schülerprotesten verknüpft. Das ist uns vor allem in Bayern gut gelungen, aber auch anderswo.

Werden das dann andere Themen sein?

Nein, es sind keine anderen Themen, es ist eine neue Herangehensweise an Probleme, die wir aufgreifen wollen. Mit unserer Kampagne »Geld gibt’s genug – Zeit, es uns zu holen!« thematisierten wir nicht allgemein Sparpolitik und Sozialabbau. Wir setzen konkret an: kämpfen beispielsweise für kostenlose Lehrmittel an den Schulen und in Ausbildungsbetrieben. Diese Form von Interessenvertretungspolitik wollen wir weiterhin beibehalten. Mit den Kurzkampagnen wollen wir Themen – etwa Antifaschismus oder Antimilitarismus – mit dieser Aktivität verbinden und als Gesamtverband stärker als bisher auf aktuelle Entwicklungen reagieren.

Stichwort »Interessenvertretung« – sollten sich Aktivisten nicht zuvorderst selbst organisieren?

Die Frage scheint mir falsch gestellt, wenn auch legitim. Wir greifen Themen auf, die die Menschen in Schule und Betrieb beschäftigen und unterstützen sie dabei, sich zu organisieren und für ihre Interessen aktiv zu werden. Dabei orientieren wir auf die Arbeit in gewählten Gremien – wie Schülervertretungen oder Jugend- und Auszubildendenvertretungen. Wir machen dabei aber immer klar, dass diese durch ihre erweiterten Rechte zwar wichtige Mittel sind, aber keine Eigenaktivität ersetzen. Das heißt, wir treten als Organisation nicht stellvertretend für Interessengruppen auf – ganz im Gegenteil. Wir wollen vermitteln, dass das System bei konkreten Konflikten veränderbar ist, verdeutlichen aber gleichfalls die Grenzen von dessen Reformierbarkeit.

Vor zwei Jahren ist Ihnen ein Teil der Struktur weggebrochen, dennoch wollen Sie die »Schlagkraft« der SDAJ erhöhen.

Vorweg: Wir sind eine stabile Organisation. Die Schwächung durch Austritte haben wir größtenteils überwunden. So konnte der vorübergehend aufgelöste Landesverband Baden-Württemberg neu gegründet werden. Wir werden künftig stärker darüber nachdenken müssen, wo wir unsere Schwerpunkte inhaltlich setzen, wo wir unsere Kräfte praktisch einbringen. Wir unterschätzen keinesfalls unseren Wiederaufbauprozess.

Viele versuchen, bei der Bewegung »Fridays for Future«, FFF, aufzuspringen. Sie auch?

Das machen wir gewiss nicht, sondern bringen uns dort ein und kämpfen gemeinsam. Die Bewegung hat völlig berechtigte Anliegen formuliert, macht den Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Naturzerstörung deutlich. Wir stellen dabei die Auswirkungen für die Arbeiterklasse hierzulande und im globalen Süden in den Vordergrund. Wir zeigen die teils widersprüchliche »FFF«-Argumentation zwischen der Notwendigkeit einer Systemveränderung und einer CO2-Steuer auf, deren Kosten zuallererst auf Lohnabhängige, Erwerbslose und Rentner abgewälzt werden. Wir stellen dagegen nicht kapitalkonforme Forderungen auf und verknüpfen diese beispielsweise mit jenen von Schülervertretungen nach einem kostenlosen Personennahverkehr.