Notstand in Südafrika verkündet

REUTERS/Siphiwe Sibeko Sind die ersten Leidtragenden der Ausbreitung des Coronavirus in Südafrika: Bewohner der Townships (Johannesburg, 10.4.2019)

Das neuartige Coronavirus hat nun auch in Südafrika das öffentliche Leben drastisch eingeschränkt. Staatspräsident Cyril Ramaphosa rief in einer Fernsehansprache am Sonntag abend den nationalen Notstand aus und verkündete entsprechende Schließungen und Verbote. Zudem verfügte Ramaphosa ein Einreiseverbot für Ausländer aus stark von den Infektionen betroffenen Ländern, das ab dem heutigen Mittwoch in Kraft treten soll.

Als der Staatschef am Sonntag mit zweieinhalbstündiger Verspätung vor die Kameras trat, verkündete er zunächst die zu dem Zeitpunkt aktuelle Zahl von 61 bestätigten Infektionen im Land. Im Laufe des Tages war sein Kabinett offensichtlich von den Ereignissen »überrollt« worden. Noch am Morgen hatte Gesundheitsminister Zweli Mkhize von 51 positiv getesteten Menschen gesprochen, die alle aus dem Ausland – vornehmlich aus Europa – eingereist waren. Am Abend erklärte Ramaphosa dann, dass es auch Ansteckungen innerhalb Südafrikas gebe.

Für Südafrikaner gilt deshalb ein Reiseverbot in Risikogebiete. Wer aus den betreffenden Ländern zurückkehrt, soll an den Grenzen getestet werden und sich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. 35 der insgesamt 53 Grenzübergänge des Landes wurden geschlossen. Auch innerhalb des Landes riet Ramaphosa ausdrücklich von nicht notwendigen Reisen ab – ob per Flugzeug, Zug, Sammeltaxi oder Bus. Da das Arbeitsleben im Land vorerst aufrechterhalten werden soll, dürfte dieser Rat jedoch insbesondere für die Beschäftigten aus den Townships kaum umsetzbar sein. Die Armenviertel liegen in der Regel weit außerhalb der südafrikanischen Städte – ein Relikt der Apartheid und eine Folge der anhaltenden Verdrängung ärmerer Menschen aus den Innenstädten. So sind diese auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Verkehrsminister Fikile Mbalula kündigte für die Sammeltaxibranche, die täglich 16 Millionen Passagiere befördert, am Montag jedoch, ohne Details zu nennen, lediglich eine »aggressive Informationskampagne« an, »um Aufmerksamkeit zu erzeugen und Präventionsmaßnahmen zu fördern«.

Hinzu kommt, dass viele Haushalte in den Townships bis heute keine Wasseranschlüsse haben. Sie sind statt dessen auf kommunale Wasserzapfstellen und Gemeinschaftstoiletten angewiesen, die in langen Reihen aufgestellt sind. Das öffentliche Gesundheitssystem ist zudem chronisch überlastet: Die medizinische Versorgung der reichsten 20 Prozent der Bevölkerung im privaten Sektor verbraucht in etwa ebenso viel Geld, wie der staatlichen Versorgung für die anderen 80 Prozent zur Verfügung steht. Über eine nationale Krankenversicherung für alle wird zwar seit Monaten konkret debattiert, die Umsetzung der Konzepte scheint aber ad hoc unwahrscheinlich.

Zudem drohen wirtschaftlich extrem schwere Zeiten. Das Land befand sich schon vor den ersten registrierten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in einer ökonomischen Krise. Wegen aufgeschobener Wartungsmaßnahmen und jahrelanger Korruption konnte der staatliche Stromversorger Eskom bereits in den vergangenen Monaten den Bedarf nicht mehr decken. Die deshalb nötigen Stromabschaltungen führten zu Produktionsausfällen und ließen die Volkswirtschaft in die Rezession rutschen. Nun stehen der Tourismusbranche, die knapp drei Prozent zum Bruttosozialprodukt beiträgt, starke Einbrüche bevor. Ramaphosa kündigte zwar »ein umfassendes Paket an Interventionen« an, »um die Auswirkungen von Covid-19 auf die Wirtschaft abzufedern«, nannte aber keine Details.