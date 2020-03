Hunderttausende allein mit Kind erwerbstätig

Wiesbaden. In der Bundesrepublik hat es zuletzt rund 692.000 erwerbstätige Alleinerziehende mit Kindern im Alter unter 13 Jahren gegeben. Von denen arbeiteten 400.000 in Teil- sowie weitere 292.000 in Vollzeit. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag auch mit Blick auf die Belastungen von Familien durch die aktuellen Schul- und Kitaschließungen wegen der Coronapandemie mit. Laut den amtlichen Statistiken für das Jahr 2018 waren rund 90 Prozent oder 620.000 der erwerbstätigen Alleinerziehenden Frauen. (AFP/jW)