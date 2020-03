Reservisten im Sanitätsdienst

Bundeswehr/Marcus Rott Lehrgang für Bundeswehr-Sanitäter im Ausbildungszentrum Münster (Archivbild)

Noch vor dem Abbruch des Großmanövers »Defender 2020« am Montag hatte die Bundeswehr ihre Reservisten aufgerufen, sich zu melden, um den Sanitätsdienst bei der Eindämmung der Coronaviruspandemie zu unterstützen. Nach Meinung von Politikern der mit Abstand militärkritischsten Bundestagsfraktion, der von Die Linke, tun sie damit etwas Sinnvolles. – Solange die Bundeswehr nicht für Polizeiaufgaben eingesetzt werde, sondern lediglich im Sanitätsdienst und bei der Beschaffung von Schutzmaterial, wie die innenpolitische Sprecherin der Fraktion, Ulla Jelpke, am Dienstag im Gespräch mit junge Welt betonte. Grundrechtspolitisch sei es aber völlig indiskutabel, wenn Soldaten mit Maschinengewehren beispielsweise Ausgangssperren überwachen würden, wie sie in anderen EU-Staaten schon im Zusammenhang mit der Infektionswelle verhängt wurden.

Zum Zeitpunkt des Aufrufs an die Reservisten waren zivile Fachkräfte in Kliniken bereits »am Ende«, wie der Krankenpfleger Alexander Jorde in einem vielbeachteten Tweet am 13. März geschrieben hatte. Außerdem gebe es Lieferprobleme bei der Schutzausrüstung und Mangel an Testkapazitäten, so Jorde, der 2017 bekannt geworden war, als er in der ARD-Wahlarena Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem Zustand des kaputtgesparten Gesundheitssystems konfrontiert hatte. Anlässlich der aktuellen Krise erinnerte Jorde daran, dass dieses schon vor dem Ausbruch der Pandemie vor dem Abgrund gestanden habe. »Während mir bei der Versorgung von Coronapatienten Sekrete um die Ohren fliegen und ich erst dann einen Test machen darf, wenn ich bereits infektiös bin und mein halbes Team angesteckt habe und vielleicht noch viele andere Menschen, stellen sich Politiker aller Parteien vor die Kameras und erzählen was von guter Vorbereitung«, beschrieb der 24jährige die aktuelle Situation. »Ich kann eines garantieren: Wir sind nicht gut vorbereitet.«

Die Reservisten sollen nun in den Bundeswehr-Krankenhäusern, die im Ernstfall auch Zivilisten aufnehmen, den Sanitätsdienst unterstützen. Zudem leiste das Beschaffungsamt der Bundeswehr Amtshilfe für das Bundesgesundheitsministerium bei der Bereitstellung von Schutzmaterialien, erklärte der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion, Dr. Achim Kessler, am Dienstag gegenüber junge Welt. »Diese Maßnahmen halte ich für sinnvoll.«

Rund 730 Freiwillige hatten sich nach dem Aufruf der Bundeswehr vom Freitag bis Anfang dieser Woche dafür gemeldet – darunter allerdings auch Fachpersonal, das vorher nicht bei der Bundeswehr gearbeitet habe, berichtete die Deutschen Presseagentur am Montag. 380 Reservistinnen und Reservisten könnten zeitnah beim Sanitätsdienst der Bundeswehr eingesetzt werden, hieß es. Andere Interessierte seien an zivile Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter oder die Malteser verwiesen worden.

Aufgrund der Ausbreitung des Virus »und in besonderer Verantwortung für die Gesundheit der beteiligten Soldatinnen und Soldaten sowie der Zivilbevölkerung« werde das Großmanöver »Defender 2020« in Deutschland nicht weitergeführt, hatte die Bundeswehr am Montag mitgeteilt. Unterstützungsleistungen für die bereits in der BRD befindlichen Soldaten der Verbündeten würden aber sichergestellt. Das »Netzwerk Friedenskooperative« hatte bis dahin rund 5.700 Unterschriften für den Abbruch des Manövers gesammelt – unter dem Motto »Gefahr für Frieden, Klima und Gesundheit bannen« sowie unter Berufung auf das Gesundheitsministerium, das zur Eindämmung der Coronavirusinfektionen empfohlen hatte, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen abzusagen. »Defender 2020« war ursprünglich mit 37.000 NATO-Soldaten geplant gewesen, davon rund 20.000 aus den USA.

Die Zahl der tatsächlich mit dem Coronavirus infizierten Personen dürfte in Deutschland aufgrund des Mangels an Testkapazitäten weit über der Zahl derjenigen liegen, bei denen es nachgewiesen wurde. Am Dienstag war nach unterschiedlichen Quellen von 7.000 bis 8.000 solcher Menschen die Rede. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle in der BRD erhöhte sich am Dienstag auf 20.