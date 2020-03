Ungewisser Ausgang

Ammar Awad/Reuters Könnte neuer Premier Israels werden: Benjamin »Benny« Gantz (l.) vom Bündnis »Blau-Weiß« (Tel Aviv, 17. Februar)

Israels Staatspräsident Reuven Rivlin hat am Sonntag den Vorsitzenden des Bündnisses »Blau-Weiß«, Benjamin »Benny« Gantz, mit der Regierungsbildung beauftragt. Damit besteht zum ersten Mal seit elf Jahren die Möglichkeit, dass Benjamin Netanjahu seine Dauerstellung als Premierminister verliert. Ob es aber wirklich dazu kommen wird oder ob demnächst erneut Neuwahlen stattfinden müssen oder ob es noch andere Optionen gibt, ist im Moment ungewiss.

Vor der offiziellen Vergabe des Auftrags an Gantz hatte Rivlin am Sonntag, wie das in Israel seit langem üblich ist, nacheinander die Vorsitzenden aller acht Parteien oder Listen empfangen, die in der am 2. März neu gewählten Knesset vertreten sind. Hauptsächlich ging es dabei um die Frage, welchen Politiker die Betreffenden als nächsten Premier favorisieren würden. Anschließend hatte sich der Präsident mit Netanjahu und Gantz zusammengesetzt, um ihnen noch einmal seinen Wunsch vorzutragen, dass sie eine breite Einheitsregierung mit ihren beiden Parteien als Grundlage bilden sollten. Der Likud, die Partei des Amtsinhabers, hat 36 Sitze in der neuen Knesset, die »Blau-Weißen« verfügen über 33. Zusammen ergäbe das eine solide Mehrheit von 69 der 120 Abgeordneten.

In der vergangenen Woche hatten sowohl Netanjahu als auch Gantz beteuert, sie seien zu Gesprächen über eine solche Kooperation bereit – und sich zugleich gegenseitig die Schuld für das Nichtstattfinden von Verhandlungen zugeschoben. Im Kern scheint es dabei um zwei Probleme zu gehen: Erstens fordert Netanjahu die absolute Ausgrenzung der überwiegend arabischen »Gemeinsamen Liste«, die mit 15 Abgeordneten drittstärkste Kraft im Parlament ist. Im Gegensatz dazu streben die »Blau-Weißen« eine Einbindung der »Gemeinsamen Liste« an, auch wenn sie deren Regierungsbeteiligung ablehnen.

Zweitens will Netanjahu sich offenbar an keiner Koalition beteiligen, der nicht auch die beiden sogenannten nationalreligiösen Parteien Schas und »Vereinigtes Thora-Judentum« angehören. Sie repräsentieren die beiden Hauptströmungen unter den orthodoxen Juden, die nach ihrer geographischen Herkunft in die osmanisch-nordafrikanischen Sephardim und die europäischen Aschkenasim unterschieden werden. Im Gegensatz zu Netanjahu sind sich die »Blau-Weißen« mit den meisten Parteien und mit der Mehrheit der israelischen Gesellschaft in dem Willen einig, endlich eine Regierung zu bilden, die in religiös beeinflussten Fragen wie etwa dem allgemeinen Wehrdienst keine Rücksicht auf die Orthodoxen nehmen muss.

Das ist insbesondere auch die Absicht des Vorsitzenden der ultrazionistischen Partei »Israel Beitenu«, Avigdor Lieberman, dessen soziale Hauptstütze die Einwanderer aus der Sowjetunion und deren Nachfolgestaaten, mit Russland an der Spitze, sind. Obwohl die Partei nur sieben Abgeordnete hat, verfügt sie über eine Schlüsselposition bei der Bildung der nächsten Regierung. Während sich Lieberman nach der vorangegangenen Wahl im September 2019 für keinen der beiden Bewerber um das Amt des Premierministers ausgesprochen hatte, kündigte er in der vorigen Woche an, dass er diesmal bei Rivlin für Gantz votieren werde.

Als Schwierigkeit blieb jedoch, dass Gantz zum Erreichen einer theoretisch regierungsfähigen Mehrheit nicht nur die sieben Stimmen von »Israel Beitenu«, sondern auch mindestens 14 der insgesamt 15 Abgeordneten der »Gemeinsamen Liste« benötigt. Diese beiden extrem gegensätzlichen Kräfte zusammenzubringen, das schien bis vor kurzem noch unmöglich. Die »Liste« ist ein Zusammenschluss von vier kleinen Parteien, die es einzeln nicht in die Knesset schaffen würden. Eine dieser Parteien, »Balad«, die mit drei Abgeordneten im Parlament vertreten war, hatte sich nach der Wahl im September 2019 geweigert, für Gantz zu optieren. Aber am Sonntag konnte der Vorsitzende der Liste, Aiman Odeh von der linken Partei Chadasch, dem Präsidenten mitteilen, dass sich seine Fraktion diesmal geschlossen für Gantz als nächsten Premierminister aussprechen werde. Damit würden auf den Oppositionsführer, der offiziell auch vom Bündnis aus Arbeitspartei und den linksliberal ausgerichteten »Meretz« und »Gescher« unterstützt wird, 62 Stimmen entfallen, während Netanjahu gegenwärtig nur 58 Abgeordnete hinter sich hat. Das musste für Rivlin zwangsläufig den Ausschlag geben.

Damit ist jedoch keineswegs entschieden, dass Gantz wirklich nächster Regierungschef wird. Zwei Abgeordnete der von ihm geführten »Blau-Weißen« und die einzige Abgeordnete der »Gescher«, Orly Levy-Abekasis, die früher zu »Israel Beitenu« gehörte, würden wahrscheinlich nicht für Gantz stimmen, falls er sich im Parlament zur Wahl stellen würde – sie lehnen jedes auch nur punktuelle Zusammengehen mit der »Gemeinsamen Liste« ab. Daher müssen die Karten vermutlich neu gemischt werden.

Indessen ist Netanjahu vorläufig eine Sorge los: Der Prozess gegen ihn wegen Betrugs und Bestechung, der gestern beginnen sollte, ist wegen der Coronaviruspandemie auf den 24. Mai verschoben worden.