Suche nach gemeinsamer Linie

Toni Feist/dpa-Zentralbild/dpa Lkw-Fahrer müssen stundenlang vor der Grenzkontrolle in Richtung Polen warten (bei Frankfurt an der Oder, 17.3.2020)

Frankreich hat bereits vor gemeinsamen Beschlüssen der EU-Staats- und Regierungschefs zur Coronaviruspandemie weitere Einreisen stark eingeschränkt. »Die Kontrollen sind und werden an unseren Grenzen umgesetzt«, sagte Innenminister Christophe Castaner am Dienstag in Paris. »Menschen, die nicht aus unabdingbaren Gründen reisen, müssen wieder umkehren.« Paris nahm damit ein mögliches Resultat der Videokonferenz vorweg, bei über eine gemeinsame Linie der 27 EU-Staaten zu Grenzkontrollen beraten werden soll. Bis jW-Redaktionsschluss lagen noch keine Ergebnisse vor.

Zuvor hatte die Kommission ihren Vorschlag zur Beschränkung von Einreisen in die Europäische Union bereits präzisiert. Man spreche nicht von einem generellen Einreiseverbot, betonte ein Behördensprecher in Brüssel. Die Kommission könne die Umsetzung nicht kontrollieren, da es sich um nationale Maßnahmen handele. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte die Reisebeschränkungen am Montag vorgeschlagen und hofft auf Zustimmung aller 27 EU-Staaten.

Auf der Suche nach einem gemeinsamen Vorgehen auf EU-Ebene hatte Ratschef Charles Michel als Themen für den Videogipfel die Beschaffung von Schutzkleidung, die Forschung an Medikamenten und die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie genannt. Von der Leyen hatte auch gemeinsame Regeln für die Grenzüberwachung angemahnt. Einreisen in die und Ausreisen aus der EU sollen der Kommissionspräsidentin zufolge für zunächst 30 Tage ausgesetzt werden. Ausnahmen solle es für Nicht-EU-Bürger mit dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung, Angehörige von EU-Bürgern, Diplomaten, Ärzte, Krankenpfleger, Forscher und »Experten« geben. Auch Menschen, die wichtige Güter transportieren, sowie Pendler in Grenzregionen sollen ausgenommen bleiben.

Schon vorige Woche hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen per Videokonferenz abgestimmt. Die meisten Regierungen erließen danach dennoch Maßnahmen im Alleingang. So gibt es seit Dienstag mittag in Frankreich eine umfassende Ausgangssperre, Luxemburgs Regierung hat den nationalen Notstand ausgerufen, und in Belgien sollte noch am Dienstag über eine Ausgangssperre entschieden werden. Ungarn hat unterdessen seine Grenzen für den Personenverkehr geschlossen, und auch aus Finnland hieß es am Dienstag, dass der Grenzverkehr zu den Nachbarländern ab Donnerstag um Mitternacht stark eingeschränkt werde.

In Deutschland haben die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus das öffentliche Leben deutlich verlangsamt. Am Montag hatten Bund und Länder vereinbart, dass eine Vielzahl von Geschäften geschlossen werden muss. Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Bevölkerung dienen, dürfen allerdings offen bleiben. Die Bundesregierung will nun einige Tage schauen, ob die Maßnahmen wirken. Sollte die Infektionskurve steil ansteigen, wäre auch hierzulande eine Ausgangssperre nach dem Infektionsschutzgesetz möglich. (dpa/jW)