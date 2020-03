Fast vergessen

Humberto Speranza/El Gráfico/Gemeinfrei »Diego, wenn Sie das erste Mal den Ball haben, tunneln Sie einfach den Gegner! Egal, wer das ist« – Juan Carlos Montes

Newell’s Old Boys, Rosario, Fußballverein aus der Geburtstadt des »Che«. Marcelo Bielsa, Gerardo Martino, Gabriel Omar Batistuta, Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Gabriel Heinze und Maxi Rodríguez (kickt dort mit 39 Jahren immer noch) sind einige der Ikonen des Klubs.

Der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte von »Ñúls« ist Marcelo Bielsa, der 1990/91 (Torneo Integración) und 1992 (Torneo Clausura) die argentinische Meisterschaft mit der »Lepra« gewann. 1992 führte er die Leprösen zudem in die Finals der Copa Libertadores. Der erste Trainer, der mit Newell’s Campeón wurde, war indes Juan Carlos Montes, der sein Team zum Titel des Torneo Metropolitano 1974 führte, den die Rot-Schwarzen zudem im Stadion »Gigant des Bächleins« ihres Erz- und Stadtrivalen Rosario Central eintüteten. Niemand stand dort länger an der Kalklinie als Montes. In zwei Zyklen (1974–1976 und 1981–1984) dirigierte er 275 Spiele, von denen die Leprösen 101 gewannen und dabei 429 Tore notierten. Der effektivste Trainer von Newell’s war jedoch Gerardo »el Tata« Martino (59 Prozent), das größte Kickeridol des Klubs. Marcelo Bielsa, dessen Lehrer, nach dem seit einigen Jahren das Stadion im Unabhängigkeitspark benannt ist, kommt immerhin auf 54 Prozent. Martino ist der einzige, der während der Profiära sowohl als Spieler wie auch als Trainer Meister wurde.

Der Name Montes steht noch für einen zweiten historischen Akt der 70er Jahre. Als Trainer der Argentinos Juniors (Saison 1976/77) ließ er beim »Bicho« (Stechinsekt) einen jungen Mann namens Diego Armando Maradona in der Primera División Argentiniens debütieren – zehn Tage vor dessen 16. Geburtstag.

Montes schickte Maradona nach einer Stunde für Rubén Giacobetti im Heimspiel im Barrio La Paternal gegen Talleres de Córdoba aufs Feld. Es war ein Mittwoch in Buenos Aires, eine Bruthitze. »Diego, machen Sie einfach nur, was Sie am besten können«, soll der Maestro gesagt haben. Maradona trug die Nummer 16 – zum ersten und letzten Mal. Die Rückennummern waren noch riesig, aus Plaste und aufs Trikot aufgenäht. »Diego, wenn Sie das erste Mal den Ball haben, tunneln Sie einfach den Gegner! Egal, wer das ist«, sagte Montes. Der Kleine mit den langen schwarzen Haaren, längst »Pelusa« (Fusselkopp) genannt, befolgte den Rat einwandfrei. »Da weißt du dann, der Junge war dazu geschaffen zu triumphieren«, so Montes. Maradona hatte Juan Domingo Patricio Cabrera getunnelt, der damit in die Sportbücher der Geschichte einzog. Ein Jahr später wurde Cabrera mit Talleres Meister, César Menotti zitierte ihn trotz des »Caños« später dreimal in die Nationalmannschaft der Gauchos. Im zweiten Erstligaspiel erhielt Maradona dann bereits das Leibchen mit der »10«, das er während seiner Karriere nie wieder hergab.

Vor zwanzig Jahren, nach seinem Kollaps in der argentinischen Hochburg der Reichen und Schönen, Punta del Este in Uruguay, erinnerte sich Maradona, jetzt schon im kubanischen Exil, an diese Episode. »Einen Tag zuvor hatte mir Montes gesagt, dass ich auf der Bank sitzen und reinkommen werde. Ich rannte zu meiner Mutter ›la Tota‹ und zwei Sekunden später wusste es der ganze Slum in Villa Fiorito! Meine Familie war zu den Jugendmannschaftsspielen immer gekommen, wenigstens wenn sie das Geld für den Bus hatte. Alles war in Bewegung. Alle weinten. Ich wusste, es würde etwas geschehen, das mich für immer prägen würde. Mein Alter konnte mich nicht bringen, er musste malochen. Ich ging ganz allein zum Stadion.«

Dann kam der große Tag. »Ich zog ein ekliges weißes Hemd und eine eklige türkise Cordhose mit weitem Schlag an. Was anderes hatte ich nicht. Es wurde viel über Siegprämien gemunkelt. Ich machte im Kopf die Rechnungen. Meine Mutter betete für mich. Ich tat, was getan werden musste. Den Verteidiger austricksen, das folgende gemeine Foul überspringen, Herrscher über den Ball sein, sich das Team unter den Arm klemmen.«

Das Debüt Maradonas war eine 0:1-Niederlage. Doch berührte er den Himmel erstmals mit seinen Händen. Es sollte nicht das letzte Mal bleiben. Zwischen 1978 und 1981 war er fünfmal argentinischer Torschützenkönig bei den Argentinos Juniors.

Juan Carlos Montes starb dieser Tage, mit 77 Jahren. Er ist fast vergessen. Seine Heimatstadt Bella Vista im Nordwesten von Groß-Buenos-Aires führt ihn nicht als »Persönlichkeit«. Montes gibt es nicht mehr.