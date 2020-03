Überfälliges Umsteuern

Jörg Carstensen/dpa Befreite Straßen: Kommende Generationen sollen vom gestärkten öffentlichen Nahverkehr profitieren (Berlin, 7.8.2019)

Für die längst überfällige »Klimawende« muss auch im Verkehrswesen ein Wandel stattfinden. Doch getan hat sich bislang kaum etwas. Aus diesem Grund plante die Partei Die Linke am vergangenen Freitag eine ganztägige öffentliche Veranstaltung im Bundestag mit dem Titel »ÖPNV – gut für alle! Forum für solidarische Mobilität«. Der Termin fiel, wie viele andere, aufgrund der Coronaviruspandemie aus. Doch Vorträge und Statements waren längst ausgearbeitet, weshalb sich wenigstens die Kernpunkte der geplanten Debatte zusammenfassen lassen.

Die Initiatorin der Veranstaltung, Sabine Leidig, wollte in ihrem vorbereiteten Vortrag betonen, dass zu dieser Wende »autofreie Innenstädte«, Platz für Radfahrer und Fußgänger sowie »mehr und bessere ›Öffis‹« gehörten. Letztere müssten für alle bezahlbar sein. Niemand solle auf ein eigenes Auto angewiesen sein. Trotz aller Sonntagsreden, so die bahnpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, werde der motorisierte Individual- gegenüber dem öffentlichen Verkehr deutlich bevorzugt. Achtzig Prozent der für den gesamten Sektor vorgesehenen öffentlichen Mittel fließen in den Straßenverkehr. Die Kommunen stecken dabei sehr viel Geld in den Bau sowie die Unterhaltung der Straßen und finanzieren Parkplätze, Straßenreinigung, -beleuchtung und -entwässserung.

Indirekte Mehrkosten durch den Autoverkehr entstehen den Gemeinden und Bundesländern unter anderem bei Feuerwehr, Polizei, Grünflächenämtern und städtischen Bauhöfen. »Je nach Kommune sind aber nur 15 bis 45 Prozent der Ausgaben durch Einnahmen gedeckt«, so Leidig. Demgegenüber sei der Kostendeckungsgrad beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durch den Fahrscheinverkauf sehr viel höher.

Auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi setzt sich seit langem für den Ausbau des ÖPNV ein. Gleichzeitig müssten die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich deutlich verbessert werden, heißt es in einem Positionspapier zur Zukunft des Nahverkehrs. Verdi-Sekretärin Mira Ball sollte sich bei der Bundestagsveranstaltung der Linken zu diesem Thema ebenso äußern wie zu den Forderungen in der anstehenden Tarifrunde. Generell, so heißt es im Positionspapier, seien die Arbeitsbedingungen stark verbesserungsbedürftig, obwohl sich der ÖPNV zumeist in kommunaler Hand befinde. »Seit der Öffnung der Branche für den europäischen Wettbewerb sind jedoch in den meisten Unternehmen weitreichende Restrukturierungen vorgenommen worden, deren Folge Arbeitsverdichtungen, niedrigere Lohnniveaus für Neueingestellte und Tarifflucht durch Outsourcing waren.« Zudem fürchteten viele Beschäftigte den Verlust ihres Arbeitsplatzes wegen der alle acht bis zehn Jahre vorgeschriebenen Neuvergaben der Verkehrsverträge.

Hier muss aus Gewerkschaftssicht dringend gegengesteuert werden. Verdi fordert daher die Übernahme der Beschäftigten bei Betreiberwechseln zu den bisher geltenden Konditionen. Verkehrsverträge müssten finanziell so gestaltet werden, »dass den Beschäftigten angemessene Bezahlung und gesunderhaltende Arbeitsbedingungen«, geboten werden könnten.

Die Linke im Bundestag fordert eine Umverteilung der für den Verkehrsbereich bereitstehenden Mittel. Die umweltschädlichen und sozial ungerechten Subventionen – laut Umweltbundesamt geht es um mehr als 20 Milliarden Euro pro Jahr – sollten abgebaut, statt dessen die öffentlichen Verkehrsmittel erheblich stärker als bisher gefördert werden. Bereits vor zwei Jahren hatte Leidig im Parlament betont: »Die Linke will öffentlichen Nahverkehr für alle – und zwar in guter Qualität, barrierefrei und bezahlbar. Am besten zum Nulltarif.« Das würde den Umstieg sehr vieler Menschen vom Auto auf den ÖPNV forcieren. Zudem erleichtere ein gut ausgebauter Nahverkehr die Mobilität für »Kinder, Alte, Menschen mit Behinderung, Umweltbewusste und auch die, die sich kein Auto leisten können«.