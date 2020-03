EU-Kommission warnt vor Warenmangel

Brüssel. Die EU-Kommission hat lange Lkw-Warteschlangen an innereuropäischen Grenzen beklagt. »Wir haben Hinweise auf kilometerlange Staus an manchen Grenzübergängen«, sagte Behördensprecher Eric Mamer am Montag in Brüssel. Es müsse aber sichergestellt sein, dass Waren rechtzeitig ihre Empfänger erreichten. Die Kommission empfahl, für Lastzüge gesonderte Fahrspuren einzurichten. (dpa/jW)