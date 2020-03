Moskau will Wirtschaft stützen

Moskau. Die russische Regierung will die Wirtschaft des Landes in der Coronaviruskrise durch einen Fonds mit Mitteln in Milliardenhöhe unterstützen. Es gebe eine Reserve von vorerst 300 Milliarden Rubel (rund 3,6 Milliarden Euro), die dafür genutzt werden könne, teilte Regierungschef Michail Mischustin am Montag bei einer Sitzung seines Krisenstabes mit. Dies sei zum jetzigen Zeitpunkt vor allem für die Tourismusbranche und den Flugverkehr gedacht.(dpa/jW)