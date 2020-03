Wilde Spekulationen

Kemal Aslan/Reuters Die Neve-Shalom-Synagoge in Istanbul wird desinfiziert (16.3.2020)

Zu Wochenbeginn gibt es in der Türkei nach Angaben des Gesundheitsministers Fahrettin Koca 18 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Patienten. Da das Nachbarland Iran, zu dem die Grenzen allerdings seit drei Wochen geschlossen sind, weltweit mit am schwersten von der Pandemie betroffen ist, erscheinen diese Angaben wenig glaubhaft. Dutzende Personen in der Türkei, die in »sozialen Medien« Zweifel an dieser Darstellung geäußert hatten, wurden bereits festgenommen.

Zwar behaupten die Behörden, dass es unmöglich sei, Infektionsfälle zu verschweigen. Doch das Monopol für die Tests liegt beim Staat. Alle Überprüfungen, die mit einem von einer türkischen Firma hergestellten Kit durchgeführt werden, müssen zur Auswertung an eine zentrale Stelle in Ankara geschickt werden. Bis zum Wochenende wurden landesweit gerade einmal 2.500 derartige Tests durchgeführt. Der Türkische Medizinerverband hatte um die Erlaubnis für Massentests unter der Bevölkerung in Anatolien ersucht, doch die Regierung ignorierte nach Angaben der linken Nachrichtenseite Gazete Duvar diese Bitte der als oppositionell geltenden Vereinigung.

In der vergangenen Woche, als es offiziell erst einen Infektionsfall in der Türkei gab, wurde auf den Fernsehsendern des Landes von sogenannten Professoren und angeblichen Experten mit Doktortitel noch ernsthaft darüber diskutiert, ob ein spezielles »Türkengen« immun gegen das Virus mache. Inzwischen versuchen sich regierungsnahe Sender mit wilden Theorien gegenseitig zu überbieten. Während auf A-Haber behauptet wurde, das neuartige Coronavirus sei ein Produkt biologischer Kriegführung einer »zionistischen Terrororganisation«, die bestimmte Länder bestrafen und zugleich von den Turbulenzen an den Börsen profitieren wolle, warnte ein auf CNN Türk zugeschalteter »Experte«, dass den Menschen im Zuge der Bekämpfung der Pandemie Chips zur Gedankenkontrolle eingesetzt würden. Dahinter vermutet er den Rockefeller-Clan oder den in der Türkei als Staatsfeind Nummer eins geltenden Prediger Fethullah Gülen.

Flugverbindungen in besonders betroffene Staaten wurden ausgesetzt, und eine Einreisesperre für Personen aus mehreren europäischen Ländern einschließlich der BRD wurde verhängt. Während Schulen und Universitäten, Teestuben und Nachtclubs seit Wochenbeginn geschlossen sind, bleiben die rund 80.000 Moscheen des Religionsamtes Diyanet weiter geöffnet. Die gemeinsamen Gebete, zu denen sich Hunderte oder Tausende von Gläubigen versammeln, sind damit eine erstrangige Quelle für die weitere Verbreitung des Virus. »Für uns Aleviten, die eine Lehre vertreten, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, steht die Gesundheit der Menschen an erster Stelle«, begründeten hingegen die alevitischen Gemeinden die Einstellung aller Versammlungen in ihren Cem-Häusern. Rund 10.000 Pilger, die von der kleinen Pilgerfahrt aus dem saudiarabischen Mekka in die Türkei zurückgekommen waren, wurden am Sonntag unter Quarantäne gestellt, nachdem bei einem Mekka-Reisenden eine Infektion festgestellt worden war. Tausende Studenten wurden mitten in der Nacht gezwungen, ihre Wohnheime in Ankara, Kayseri und Konya zu verlassen, damit dort die Pilger untergebracht werden konnten.

Die linke Oppositionspartei HDP wies unterdessen auf die besondere Gefahr der Ausbreitung des Virus in den mit 400.000 Gefangenen stark überbelegten Haftanstalten des Landes hin. Alle kranken und alten Gefangenen sowie alle Minderjährigen und Mütter mit Kindern müssten sofort entlassen werden, forderte der Sprecher der Kommission für Justiz- und Menschenrechte der HDP, Ümit Dede.