IG Metall wirbt für »Eurofighter«

München. Die IG Metall und Betriebsräte haben die Bundesregierung in einem Brandbrief vor dem Kauf US-amerikanischer F-18-Kampfflugzeuge an Stelle des »Eurofighters« gewarnt. 100.000 Arbeitsplätze in Europa, davon 25.000 in Deutschland, seien von der Produktion des Kampfjets abhängig. »Der Kauf der F-18 würde nicht nur deutsches Steuergeld in Milliardenhöhe in die USA fließen lassen, sondern gleichzeitig die Zukunft der militärischen Luft- und Raumfahrt in Deutschland gefährden«, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Brief an Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Kanzleramtsminister Helge Braun. (dpa/jW)