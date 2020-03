»Niemals aufgeben«

cnsphoto via REUTERS

Während in Europa der Schulbetrieb flächendeckend eingestellt wird, konnten die Schüler in Guiyang in der chinesischen Provinz Guizhou am Montag wieder in ihre Klassen zurückkehren (Foto). Nachdem die Gesundheitsbehörde vergangene Woche mitgeteilt hatte, dass in der Volksrepublik der Höhepunkt der Ausbreitung des Coronavirus überschritten worden sei, bliebfen die entsprechenden Zahlen auch am Montag auf niedrigem Niveau mit landesweit registrierten 14 Todesfällen und 16 gemeldeten neuen Infektionen. (Reuters/dpa/jW)