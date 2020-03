Krise des Kapitalismus verschärft

(c) kyodo/dpa Weltweit rauschten die Aktienkurse am Montag in den Keller. Kursübersicht in Tokio (16.3.2020)

Der Crash an den Aktienmärkten setzt sich auch am Montag fort. Der Dax an der Frankfurter Börse sackte unter die Marke von 9.000 Punkte. Der Dow Jones an der New Yorker Börse fiel um mehr als zehn Prozent. Kurz nach der Eröffnung wurde der Aktienhandel für 15 Minuten ausgesetzt.

Auch die Ölpreise gaben am Montag weiter nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 32,27 US-Dollar. Das waren 1,58 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte WTI fiel um 96 Cent auf 30,77 Dollar. Medienberichten zufolge bereitet sich die US-Regierung derzeit darauf vor, in den kommenden zwei Wochen 77 Millionen Barrel Rohöl auf dem Markt zur Aufstockung der Notfallreserve des Landes zu kaufen.

Am späten Sonntag abend hatte die US-Notenbank Fed mit Notfallmaßnahmen auf die Krise reagiert. Die Zentralbank senkte den Leitzins um einen ganzen Prozentpunkt auf einen Korridor von 0 bis 0,25 Prozent. Außerdem will die Fed die Wirtschaft mit einem 700 Milliarden Dollar schweren Anleihekaufprogramm ankurbeln und Banken vorübergehend Notfallkredite gewähren, wie sie es bereits nach der großen Finanzkrise 2008 getan hatte. Die Maßnahmen erfolgten nur wenige Tage vor der geplanten Zinssitzung an diesem Mittwoch. Am Montag kündigte die japanische Notenbank den Kauf weiterer Wertpapiere an. Man werde nicht zögern, die Geldpolitik noch weiter zu lockern. In Hongkong und Südkorea reagierten die Zentralbanken mit starken Leitzinssenkungen.

Erstmals wurden die Auswirkungen der Coronaviruspandemie in China beziffert. Die Industrieproduktion der Volksrepublik ist im Januar und Februar um 13,5 Prozent im Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum geschrumpft, teilte das Nationale Statistikbüro am Montag in Beijing mit – es handelt sich um den ersten Rückgang seit drei Jahrzehnten. Die Einzelhandelsumsätze gingen in diesem Zeitraum um 20,5 Prozent zurück. Die chinesische Wirtschaft war in den vergangenen Jahren maßgeblich für das weltweite Wachstum verantwortlich. (dpa/Reuters/jW)