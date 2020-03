Außenseiter

jW

Heute kommen Araber, Afrikaner und Lateinamerikaner von selbst nach Europa – wo man sie nicht haben will. Beginnend mit dem Zeitalter der Entdeckungen war das lange Zeit anders: Da wurden sie gegen ihren Willen hierher verschleppt. Zum Beispiel Freitag, der dunkelhäutige Gefährte von Robinson Crusoe, den dieser am Ende seines Inselabenteuers als Diener mit nach England nahm. Noch heute haben fast alle Weißen in Afrika und Südostasien einheimisches Dienstpersonal, das sie gelegentlich mit nach Europa nehmen, wenn ihre »Mission« beendet ist.

Berühmt wurde die indianische Häuptlingstochter Pocahontas, die den ersten englischen Siedlern half, in der neuen Welt Fuß zu fassen. Man brachte sie nach England, kurz vor Antritt ihrer Rückreise nach Virginia starb sie an Lungenentzündung. So ging es vielen nach Europa verbrachten Indigenen: Sie verkrafteten das Essen, das Klima, die Bakterien und Viren hier nicht oder kamen vor Heimweh um. Mehr Glück als Pocahontas hatte die aztekische Sklavin Malinche, die für den Zerstörer ihrer Kultur, Hernán Cortés, dolmetschte und ein Kind von ihm bekam. Die spanischen Eroberer waren anders als die englischen von ihrem König angehalten, einheimische Frauen zu heiraten, getauft waren diese auch erbberechtigt.

Schlimmer erging es den Indigenen unter den aufgeklärten Weißen in Australien, Kanada, Grönland und den USA: Ihre Kinder wurden in Internate gesteckt und später »zivilisiert« wieder nach Hause geschickt, wo sie nicht mehr zurechtkamen – viele begingen Selbstmord, aber nicht wenige veröffentlichten auch ihre bitteren Erfahrungen. Der US-Polarforscher Robert Peary brachte 1897 sechs junge grönländische Inuit nach New York: »Er tat dies aus wissenschaftlichem und pekuniärem Interesse«, schreibt der Kulturwissenschaftler Espen Ytreberg in seinem Buch »Kap Herzstein« (2018), in dem es vor allem um zwei junge Tschuktschen-Mädchen geht, die der Polarforscher Roald Amundsen mit nach Norwegen nahm. Die beiden studierten später und ließen sich in Kanada nieder. Einige dieser von Weißen gekauften, entführten oder adoptierten Kinder politisierten sich. So etwa der junge Same Ailo Gaup, der von finnischen Ehepaaren aufgezogen wurde und später als Journalist in seine Heimat zurückkehrte, wo er laut Ytreberg »wichtige politische Siege für die Samen sowie für die Rechte indigener Völker im allgemeinen gewann. Er lernte die Sprache, identifizierte sich mit seinem Volk und dessen Kultur. Er wurde Schamane und Schriftsteller, schrieb Romane und Gedichte, die das Leben der Samen, ihre Mythen und die Natur der nordskandinavischen Region thematisierten.«

Ähnliches kann man von den zwei großen sowjetischen Schriftstellern Juri Rytcheu und Tschingis Aitmatow sagen. Ersterer hatte einen tschuktschischen Vater und eine Inuit-Mutter. Sein Großvater war ein Schamane, der 1946 hingerichtet wurde. Der Enkel studierte in Leningrad und veröffentlichte viele schöne Bücher über das Leben und Sterben in seiner Heimat Tschukotka, u. a. über die beiden Mädchen, die Amundsen mit nach Norwegen nahm. Rytcheu war zunächst ziemlich fortschritts- und parteitreu, aber ab den späten Achtzigerjahre schrieb er »Zivilisation« in Anführungsstrichen.

Aitmatows Vater war Sekretär des ZK der KP der Kirgisischen SSR gewesen und wurde 1938 hingerichtet, seine Mutter war Tatarin. Ihr Sohn studierte ab 1956 Literatur in Moskau und schrieb zunächst für die Prawda. Zuletzt war er Botschafter der Sowjetunion in Luxemburg. Zu diesen beiden Schriftstellern aus kleinen, halbnomadisch lebenden indigenen Völkern, deren Bücher in 150 Sprachen übersetzt wurden, sollte man als dritten noch den mongolischen Autor Galsan Tschinag zählen, zum einen, weil die Mongolei von der UdSSR abhängig war, zum anderen, weil sie ihn zum Literaturstudium nach Leipzig schickte. Seitdem schreibt er alle Bücher auf Deutsch, es gibt nur einen winzigen Gedichtband auf Mongolisch von ihm, den er – da tuwinischer Stammesältester und Schamane inzwischen – zum Anzünden des ersten Feuers in der Jurte von Neuvermählten benutzt. Es gibt noch viele weitere Schriftsteller von kleinen Völkern der Sowjetunion, die »zivilisiert« und zu Schriftstellern gemacht wurden, wobei für einige, so z. B. für die Tschuktschen, erst eine eigene Schriftsprache geschaffen werden musste.

Erwähnen könnte man in diesem Zusammenhang auch den russischen Schriftsteller Alexander Puschkin. Der Großvater von Puschkins Mutter kam aus Äthiopien, Türken hatten ihn gefangengenommen und an den russischen Gesandten in Konstantinopel verkauft, der ihn dem Zaren als »Leibmohr« schenkte. Dessen Tochter Nadina Hannibal heiratete einen russischen Adligen. Aus dieser Verbindung ging Alexander Puschkin hervor, der als Schüler im kaiserlichen Lyzeum noch gelegentlich wegen seiner negroiden Züge gehänselt wurde. »Welch ein Schrecknis einst für die Gläubigen des Rassenwahns – ein Neger als Ahnherr eines der größten Dichter der Weltliteratur!« schrieb Die Zeit 1949, als man noch ungestraft »Neger« sagen durfte.