Grup-Yorum-Mitglieder in Istanbul entführt

Nikolas Sisic/jW Musiker und Aktivisten des »Grup Yorum«-Solidaritätskomitees forderten am 11. Februar 2020 in der Ladengalerie der jungen Welt in Berlin, die Kriminalisierung der türkischen Band zu beenden

Zwei Mitglieder der türkischen Musikgruppe Grup Yorum sind in der Nacht zu Mittwoch aus ihrem Wohnhaus in Istanbul entführt worden. Wie das »Grup Yorum«-Solidaritätskomitee gegenüber junge Welt mitteilte, wurden Ibrahim Gökcek und Helin Dölek um 1.30 Uhr in ihrem Zuhause aufgesucht und verschleppt.

Bis Mittwoch morgen war ihr Aufenthaltsort unbekannt, mittlerweile befinden sich die beiden Musiker in einem Krankenhaus in Istanbul. Gökcek und Dölek befinden sich nach 260 Tagen im Hungerstreik gegen die Repression, der die Band von Seiten des türkischen Staates ausgesetzt ist, in einem extrem kritischen Gesundheitszustand. Mitglieder des Solidaritätskomitees befürchten, dass ihnen nun die Zwangsernährung droht, was gesundheitlich schwerwiegende Folgen haben könnte.

Die beiden Musiker waren vor einem Jahr bei einer Razzia im Istanbuler Idil-Kulturzentrum von der Polizei festgenommen worden. Sie wirft ihnen Mitgliedschaft in der verbotenen Revolutionären Volksbefreiungspartei-/Front DHKP-C vor. Bölek wurde im November 2019 freigelassen, Gökcek am 24. Februar. (jW)