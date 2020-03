Beton im Kopf

Bernd Thissen/dpa Kein schöner Anblick: Das nackte »Wir« männlicher Fraternisierung

Die augenscheinlich mit dem Bestaunen der Natur, dem »Sexual« (Horst Tomayer), dem »guten Leben« (Aristoteles) und der Pflege solidarischer Beziehungen nicht ausgelastete Westmetropolenmenschheit ist unterm Regime des in jederlei Hinsicht ungenierten Dreckskapitals, dieses von der Bürgerpresse und sonstigen oligarchischen Verbrechermedien bejubelten Totengräbers der Wirklichkeit in all ihren Dimensionen, entweder auf protofaschistisch-kleinbürgerlichen Infantilismus regrediert oder vollpolen­offen verblödet.

Auf der Verkindungsseite erdreistet sich der notorische klerikale, vom abgepressten Mehrwert alimentierte Moralmob rund um die totalen Geist- und Stilvernichter Stokowski und Lobo (Sascha) – warum bei der Petition an die Adresse des Rowohlt-Verlages die Sprachartistin Kathrin Passig mittat, ist mir ein sehr dunkles Rätsel –, in Sachen Woody Allen den Rechtsstaat, in dem wir Gott sei Dank zumindest formal immer noch leben, mit einem despotischen Hand- oder Arschstreich beiseite zu wischen und Allens Autobiographie unter erheischtem Beifall des Prenzlauer Bergs und angeschlossener Sozialschrumpfformationen auf den Scheiterhaufen zu pfeffern.

Auf der anderen, der offenen Polenseite des aktuellen Schwachmatismus – um einen der akutesten Gauner des Deppensystems zu zitieren, nämlich den sogenannten Wissenschaftler und Gottesanbeter in Sachen »Wirtschaft« Peter Bofinger –, randaliert »timely« und »targeted« der für Fußballfachfragen, die immerzu lediglich Impulse an die Zentralzelebraleinheit für Stumpfsinn sind, zuständige Zeit-Kasper Oliver Fritsch herum und heulte am vergangenen Mittwoch unter der Überschrift »Wenn der Fußball verschwindet«, es wäre dies eine »ernste Nachricht. Niemand weiß, was ohne Fußball passiert.«

Am Ende bräche die Revolution aus, weil sich die Leute mal mit Relevantem beschäftigten. Aber die Revolution kann so ein steindummbürgerlicher Strohsack schwerlich wollen.

Also käst dieser Schwachmat allen Ernstes folgendes zusammen: »Unsere Tempel schließen die Pforten. Viele Bundesligastadien bleiben fürs Volk bis auf weiteres geschlossen. (…) Kein Verein mehr von den größten Chören dieses Landes besungen. Auf den Rängen nur kalter Beton.«

Mein Vater ist ein gläubiger Mensch, er singt im Kirchenchor (er singt phantastisch), und er hat mir kürzlich Bachs Kantate »Ich hatte viel Bekümmernis« (BWV 21) ans Herz gelegt, und ich musste weinen, als ich sie dann anhörte.

Und jetzt redet dieser Fritsch von »Chören des Landes«, in denen sich ein »Volk«, dieses miese Wir, artikuliere, das des blöden Fußballs bedürfe, weil es den rotzeinfach geldgerichteten Fußball »verinnerlicht« habe, und es sei »eine gar ernste Botschaft«, hörte er, der Fußball, auf, hörte er endlich auf, wie es schon Kafka im bekannten Brief an seine Schwester einst gemutmaßt hatte.

Auf den Gedanken kommen, dass das ein Segen sein könnte, kann ein Fritsch, der nicht mal weiß, was ein Gedanke ist, selbstverständlich nicht. Er weint. Er greint. Weil das »Opium« entzogen wird, »das seit mehr als hundert Jahren nicht nur da war, sondern das Land stabilisiert hat«, stabilisiert im Faschismus und stabilisiert in den 50er und 60er Jahren, als Hunderte Nazirichter in der Bundesrepublik Kommunisten, die die Lager überlebt hatten, in Gefängnisse warfen.

Ich habe reichlich Meinungsmull gewendet. So einen Dung allerdings noch nicht. »In deutschen Stadien wurde schon das deutsche Grundgesetz verteidigt, zum Beispiel das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung«, er, Fritsch, glaubt es wie Lobo und Stoko, und in der weiteren Folge dieser speziell Fritschschen Argumentation seien Stadien »manchmal (…) Bühnen des Hasses, noch öfter aber der Integration und der Fraternisierung«, der volksgemeinschaftlich deutschen in deutschen Stadien: »Ein Tor, ein Sieg überbrückt die größten politischen Gräben, aus dem Jubel eine Kurve spricht ein großes ›Wir‹.«

Hier ist einer stellvertretend so verrückt geworden, wie es der verkommene Zeit-Laden ist, der Fritschens Kontoverbindung kennt. Oliver »Wir« Fritsch halte fürderhin bitte die Goschn. Und lese statt dessen vielleicht Kafka. Und höre Bach. Dieser Kafka- und Bach-Scheiß könnte ihn womöglich zivilisieren.

Ach nee. Einen faseligen Fußball-Fritsch doch nicht.