Der Historiker Siegfried Prokop hat viel zu sagen. Unermüdlich durchforstet er zeitgeschichtliche Quellen. Der völlig einseitige und immer zumindest arrogante Umgang mit der DDR beschäftigt ihn besonders. Viele seiner Bücher haben zu einem differenzierten Blick auf den anderen deutschen Staat beigetragen.

Prokop, der am 22. Februar seinen 80. Geburtstag feierte, hat nun einen voluminösen Erinnerungsband vorgelegt. Darin rekapituliert er wichtige Stationen und Weichenstellungen. Geboren in einem Dorf in Nordböhmen, wuchs er nach der Umsiedlung ab 1946 in Mecklenburg auf. Nach dem Abitur in Neubrandenburg studierte Prokop Geschichte und Germanistik an der Humboldt-Universität in Berlin und in Leningrad. Die HU, an der er später zur Zeitgeschichte forschte und lehrte, blieb, unterbrochen von Gastprofessuren in Paris (1987), Moskau (1988) und Montreal (1991) bis 1996 sein Wirkungsfeld, obwohl auch er, wie andere DDR-Hochschullehrerinnen und -lehrer, sofort »abgewickelt« werden sollte. Diesen Einschnitt, der unmittelbar mit der »Wende« und dem Strafgericht der Sieger zu tun hatte, sieht Prokop nach der Zwangsumsiedlung aus seiner böhmischen Heimat als zweite große Zäsur seines Lebens an.

Was das konkret heißt, zeigen seine »Tagesnotizen«, die den Hauptteil des Buches ausmachen. Am 12. Dezember 1990 heißt es: »Es wird ernst. Die Universität soll abgewickelt werden. Und will sich selbst reinigen. Erneuerung gibt es wohl nur, wenn die Hochschullehrer aus dem Westen kommen. Reinster Verdrängungswettbewerb – eine politische Frage – Szenerie der Konterrevolution.« De facto wurden Berufsverbote gegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der DDR verhängt – in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern nahezu flächendeckend. Am 22. Februar 1991 notierte Prokop: »Ich bin jetzt 51 Jahre. Deutschland braucht mich nicht … Die Zeitungen melden, dass 900 Mitarbeiter der Humboldt-Universität nach Hause geschickt werden. Es herrscht eine große Depression«.

Zum 31. Dezember 1991 wurde ihm gekündigt. Prokop klagte erfolgreich und musste wieder eingestellt werden. Eine unrühmliche Rolle spielte in diesem Verfahren der Bielefelder Historiker Hans-Ulrich Wehler, der zum Gutachter bestellt worden war. Hatte Prokop anfänglich angesichts der wissenschaftlichen Meriten Wehlers etwas Hoffnung gehegt, musste er seinen Irrtum rasch erkennen. Der Eindruck drängte sich auf, dass Wehler wichtige Arbeiten Prokops, die den – ohnehin merkwürdigen – Vorwurf widerlegten, er sei ein reiner »Auftragshistoriker« gewesen, entweder überhaupt nicht gelesen oder ignoriert hatte. Jedenfalls warf ihm Wehler »Auftragserfüllung im Dienst der SED« vor. Hunderte »Evaluierungen« endeten damals so – es gab im Westen große Begehrlichkeiten hinsichtlich der Lehrstühle an den ehemaligen DDR-Universitäten.

Als Prokop 1993 auch den zweiten Prozess gegen seine Kündigung gewann, brach die Bundesregierung mit ihrer mehrheitlich im Bundestag durchgesetzten Verlängerung des Sonderkündigungsrechtes für das Beitrittsgebiet von zwei auf drei Jahre den Einigungsvertrag, so dass Prokops gewonnene Prozesse ihm keinen unmittelbaren Erfolg brachten. Nach einem Vergleich im Jahr 1994, in dem – vermutlich ein beinahe singulärer Vorgang – die Hochschulleitung ihre Vorwürfe gegen ihn zurücknahm, blieb er bis Ende 1996 ordentlicher Professor. Es habe keinen Grund gegeben, darüber zu jubeln, schreibt er rückblickend. Wenn Prokop eine Beschäftigte eines abgewickelten DDR-Betriebes sagen lässt, dass man den Beschäftigten nicht nur ihre Betriebe, sondern auch ihre Würde genommen habe, so zeigt er ein zentrales Problem der »Wende« auf: Sie vollzog sich nicht gesamtdeutsch, sondern ausschließlich bundesdeutsch.