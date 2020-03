Virus verjagt Finanzhaie

Gonzalo Fuentes/REUTERS Angeblich wegen Pandemie: Flughafen Paris bleibt vorläufig mehrheitlich in Staatsbesitz

Das Coronavirus macht es möglich: Die französische Regierung hat die ursprünglich für dieses Jahr fest geplante Privatisierung der Pariser Flughäfen vorläufig auf Eis gelegt. Als Grund gab Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye am Mittwoch die im Zuge der weltweiten Gesundheitskrise schlechte Ausgangslage für einen Aktienhandel an. Unerwähnt ließ Ndiaye, dass Frankreichs Gewerkschaften, die politische Opposition und eine breite Bürgerbewegung bereits 1,12 Millionen Unterschriften für ein Referendum gesammelt haben, das die Privatisierung der »Aéroports de Paris« (ADP) verhindern soll. Die französische Verfassung verlangt für die Einleitung einer landesweiten Bürgerbefragung knapp 4,2 Millionen Unterschriften, das sind zehn Prozent der Wahlberechtigten.

Ndiaye sagte, die Entscheidung der Regierung sei mit Blick auf die Situation an den Aktienmärkten folgerichtig gewesen. Die durch das Coronavirus ausgelöste Krise habe die Entscheidung des Staatschefs Emmanuel Macron und seines Premiers Édouard Philippe »unausweichlich« gemacht. »Unter Berücksichtigung der Umstände wären wir schlechte Verwalter unserer Interessen, wenn wir zu diesem Zeitpunkt unsere Beteiligungen abgeben würden«, sagte Ndiaye vor Journalisten. Der französische Staat hält gegenwärtig 50,6 Prozent der Anteile an der ADP. Die Veräußerung der Aktien wurde bisher vor allem vom Präsidenten selbst und seinem rechtskonservativen Wirtschaftsminister Bruno Le Maire vorangetrieben. Sie ist wichtiger Teil eines von Macron seit seinem Amtsantritt vor drei Jahren forcierten neoliberalen »Reformprogramms« und sollte der bereits vollzogenen Privatisierung der staatlichen Lottogesellschaft »Française des jeux« (FDJ) unmittelbar folgen.

Vor allem das nun verschobene, nicht aufgehobene Flughafengeschäft stieß nicht nur bei den Gewerkschaften und in der Bevölkerung auf breite Ablehnung. In der Assemblée Nationale, dem französischen Parlament, waren sich selbst die Abgeordneten der sonst sehr unterschiedlich argumentierenden Lager der Opposition einig: Kommunisten, Jean-Luc Mélenchons Linkspartei »La France insoumise« (LFI) und die Fraktion der konservativen »Les Républicains« (LR) organisieren seit neun Monaten gemeinsam den Widerstand gegen den Verkauf des staatlichen ADP-Aktienpakets. Unter dem Wahlspruch »Quand tout sera privé, nous serons privés de tout« (Wenn erst alles privatisiert sein wird, werden wir von allem ausgeschlossen sein) protestierten selbst konservative Abgeordnete gegen die Pläne ihrer früheren Parteifreunde Philippe und Le Maire. 250 Deputierte haben inzwischen für das Plebiszit unterschrieben – die Verfassung verlangt die Unterschriften von mindestens 185 Abgeordneten.

Die Flughäfen der Hauptstadt sind für den Staat eine erstklassige Einnahmequelle, die jährlich bis zu 300 Millionen Euro Gewinn in den öffentlichen Haushalt spülte. Die ADP beschäftigen darüber hinaus rund 26.000 Menschen – ein Personalstand, den die Gesellschaft wohl kaum halten könnte, wenn sie in private Hände abgegeben würde. Ob Macron dennoch an dem gegenwärtig als »schlechtes Geschäft« erkannten Handel festhalten will, ist zur Zeit ungewiss. Der Präsident musste bereits im Mai des vergangenen Jahres eine Niederlage einstecken, als der Verfassungsrat das von der Opposition verlangte Referendum für »rechtmäßig« erklärte – obwohl Macrons absolute Mehrheit im Parlament das gesamte Privatisierungspaket ihres Chefs, genannt »Pacte«, bereits rechtsgültig verabschiedet hatte.

Auch deshalb will sich Macron mitten in der vom Virus ausgelösten Gesellschafts- und Gesundheitskrise pünktlich zu den am Sonntag stattgefundenen Kommunalwahlen wohl plötzlich als eine Art sozialer Übervater der Franzosen präsentieren. In einer von allen öffentlichen Fernsehsendern übertragenen Ansprache rief er am Donnerstag abend den »État-providence« aus, den Wohlfahrstaat. Das Volk werde er vor dem Virus schützen, »koste es, was es wolle«. Das notorisch unterbesetzte Personal der öffentlichen Krankenhäuser allerdings verlangt von ihm seit Monaten eine Milliarde Euro für die Einstellung von Ärzten und Pflegern, gewährt wurden bisher lediglich 300 Millionen.