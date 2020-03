Rumänien: Neue Regierung gewählt

Bukarest. Rumänien hat eine neue Regierung unter dem bisherigen Ministerpräsidenten Ludovic Orban. Unter starken Sicherheitsvorkehrungen wegen der Coronapandemie votierten am Sonnabend im Parlament 286 Abgeordnete für Orban und nur 23 gegen ihn. Orban und die meisten PNL-Abgeordneten blieben der Abstimmung fern, weil sie wegen Infektionsverdachts unter Quarantäne stehen. Orban war am 5. Februar per Misstrauensvotum vom Parlament abgesetzt worden. Seither hatte er kommissarisch mit eingeschränkten Befugnissen regiert. (dpa/jW)