Marielle presente!

Amanda Perobelli/REUTERS

Zwei Jahre nach deren Ermordung haben Menschen in Brasilien sowie weltweit der Politikerin Marielle Franco gedacht. Wie auf dem Bild zu sehen, legten am Sonnabend in São Paolo Frauen Blumen an einem Wandbild der Stadträtin und linken Aktivistin nieder. Franco war am 15. März 2018 in Rio de Janeiro zusammen mit ihrem Fahrer erschossen worden. Obwohl es Verdächtige gibt, ist der Fall auch heute noch nicht abschließend geklärt. Besonders die Frage nach möglichen Auftraggebern ist bislang unbeantwortet. (jW)