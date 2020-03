»Wir haben so viele Kandidaten wie noch nie«

KPÖ Demonstration der KPÖ

In der Steiermark sind am Freitag die Gemeinderatswahlen angelaufen. Der ursprünglich für den 22. März vorgesehene Hauptabstimmungstermin wird allerdings verschoben. In vielen Gemeinden steht auch die KPÖ, die sich dort mit außergewöhnlichem Erfolg etablieren konnte, auf dem Stimmzettel. Welche Ziele hat die KPÖ sich für diese Wahlen gesetzt?

Gewählt wird in der ganzen Steiermark mit Ausnahme der Landeshauptstadt Graz. Außerhalb von Graz sind wir mit 38 Gemeinderäten und vier Stadträten vertreten. Wichtigstes Ziel ist es, mindestens diese Mandate zu halten. Wobei wir unseren ersten Erfolg schon damit erreicht haben, dass wir dieses Mal in so vielen Gemeinden kandidieren wie noch nie zuvor. Während es bei den Wahlen 2015 insgesamt 29 Gemeinden waren, sind es dieses Mal 37. Wir sind somit für 250.000 Steirerinnen und Steirer wählbar, was im Vergleich mehr Wahlberechtigte sind, als etwa die Stadt Graz hat.

Welche Schwerpunkte setzt die KPÖ bei ihrer Politik? Erfordert es in der Fläche eine andere Politik als in urbanen Zentren wie etwa Graz?

Von den Inhalten her gibt es eigentlich kaum Unterschiede. Wir setzen wie überall in der Steiermark auf regionale Themen, wobei das große Überthema leistbares Wohnen darstellt. Genau wie in Graz bieten wir etwa auch in Mürzzuschlag oder Leoben kostenlose Miet- und Sozialberatungen an. Jene Dinge, die den Hauptteil unserer politischen Ausrichtung ausmachen sind gleich, aber natürlich verändert sich die Art, wie man diese Inhalte transportiert. Die Voraussetzungen am Land sind da ganz andere. Hier sind die Leute auf ihr Auto angewiesen, weil es einfach keinen so gut ausgebauten und dichten öffentlichen Verkehr wie in Graz gibt. In Graz und auch Leoben gibt es viele Gemeindewohnungen, in manchen anderen Gemeinden aber überhaupt keine. Das verändert die konkreten sozialen Themen, die wir ansprechen.

Wie verhält es sich mit den politischen Mitbewerbern? SPÖ und FPÖ versuchen, ein vergleichbare Wählerschichten anzusprechen. Wie geht die KPÖ damit um?

Beide Parteien versuchen wie auch wir die sogenannten klassischen Arbeiter anzusprechen. Aber dazu muss man anmerken, dass die Sozialdemokratie seit mindestens 20 Jahren eine sterbende Partei ist. Das hat viel mit dem Niedergang der verstaatlichten Industrie zu tun, die gerade auch in der Obersteiermark, wo wir besonders stark sind, einmal sehr präsent war. Die SPÖ schafft es meist nicht mehr, diese Menschen anzusprechen. Als KPÖ profitieren wir davon aber nicht automatisch. Es zeigt sich aber, dass dort, wo die KPÖ verankert ist, sie für diese Menschen ein viel gewichtigerer Faktor geworden ist als etwa die FPÖ. Vor allem die bewussten Teile der Arbeiterschaft machen sich da Gedanken, wem sie ihre Stimme geben. Dort, wo es keine KPÖ gibt, wählen sie aber allzuoft die FPÖ, weil sie ihnen als einzige, vermeintliche, Alternative erscheint. Das zeigt uns aber nur, wie wichtig es, ist die KPÖ weiter konsequent aufzubauen, denn eine starke soziale Alternative ist das beste, was man gegen den Rechtsruck bieten kann.

Alle politischen Parteien kennen das Problem, dass es auf dem Land besonders schwer ist, Nachwuchs anzuziehen. Wie sieht es bei den Kommunisten damit aus?

Das ist regional sehr unterschiedlich. Man muss sagen, wir haben so viele Kandidaten und so viele neue Leute wie noch nie. Wir können also froh sein. Es funktioniert irgendwie. Aber trotzdem ist es immer schwierig, denn in der Fläche bedeutet so was vor allem Einzelkämpfertum, und im Vergleich zur Stadt Graz bekommt man kein Gehalt, sondern es ist ein reines Ehrenamt. Für viele ist das natürlich schwierig, sich einen Freiraum für Kommunalpolitik zu schaffen. Da haben wir dasselbe Problem wie beispielsweise Feuerwehren, die natürlich auch nur das Ehrenamt bieten können. Wir sind stark von Abwanderung geprägt, und wir kennen das, dass Kandidaten einfach weggezogen sind. Einfach ist es also nicht immer.

Was macht den steirischen Erfolg aus?

Es hat damit zu tun, dass wir seit Jahren den Fokus auf die Kommunalpolitik legen. Das ist ein Feld, wo man den Leuten direkt zeigen kann, dass man sich für sie einsetzt. Dort, wo die KPÖ das konsequent gemacht hat, wie etwa auch in Salzburg oder Linz, zeigt sich, dass auch die Kommunisten reüssieren können.