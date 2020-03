Brokkoli-Ziegenkäse-Tarteletts

Wochenende. Roswitha versucht, auf meinem 80er Jahre Sofa eine bequeme Liegeposition einzunehmen. »Wo hast du nur dieses hässliche Monstrum her?«, fragt sie mich gequält. Ich kämpfe mit der Statik zweier zusammengeschobener Sessel. »Chillen« heißt das, was wir heute üben, aber wir kommen nicht dazu: Erst haben wir die Musik vergessen, dann das Bier, dann wird uns kalt, dann klingelt am anderen Ende der Wohnung das Festnetztelefon, eine alte Kommunikationstechnik, die unsere Vorfahren zu Hause in Bewegung hielt. Ich eile hin – zu spät. »Soll man eigentlich beim Chillen das Handy ausschalten?« frage ich die welterfahrene Freundin. »Nö. Man geht lethargisch ran und telefoniert wie in Trance.« Aha. Es klingelt nicht, mir wird langweilig. Mein Blick schweift unauffällig zum Bücherregal, Roswitha scheint zu dösen und ich entdecke »Moby Dick«. Nie gelesen, klaffende Bildungslücke, jetzt wäre die Gelegenheit … »Neeeein!« Wie ein Reptil fixiert sie mich aus ihrem halbgeöffneten linken Auge. Ich simuliere weiter Leichenstarre.

»Chillen lernen« ist Teil eines Gesundheitsprogramms, das Roswitha uns auferlegt hat, damit wir bei einer coronahysteriebedingten Ausgangssperre nicht durchdrehen. Sie hat das aus Ökojournalen, die sogar Yoga als zu leistungsfixiert geißeln. Man solle lieber überhaupt nichts machen, einfach nur faul rumhängen, so könne man sein Immunsystem am besten stärken. Und natürlich durch gesunde Ernährung. Letztens suchte ich für uns extra ein Rezept von dem berühmten Biokoch Franz Keller raus – Graupenrisotto mit Schweinerippchen in Honigkruste, dazu Grünkohlchips – da sagt die zu mir: »Ich wollte eigentlich was essen und nicht kotzen«.

Mein Rücken tut weh, ein Kissen kratzt, der Magen knurrt. »Schau mal in den Kühlschrank«, meint Roswitha gnädig. »Echt?« Ich rapple mich hoch und freue mich, auf dem Weg zur Küche meine Beine wieder zu spüren … »Rossi!!! Soll ich die Törtchen aufwärmen?!« schreie ich durch die Wohnung. »Jaaaa!« brüllt sie zurück.

Brokkoli-Ziegenkäse-Tarteletts auf Spinatsalat

200 g Quark, 100 g Butter und 200 g Mehl mit etwas Salz verkneten. Teig in Frischhaltefolie wickeln und eine Stunde kaltstellen. Acht Tartelettförmchen fetten. Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen und die Förmchen damit auslegen. Kaltstellen. Einen Brokkoli waschen und in kleine Röschen schneiden. In etwas Salzwasser kurz blanchieren, gut abtropfen lassen. Drei Eier mit 100 g Ziegenfrischkäse und 200 g Sahne verquirlen, mit Salz und Pfeffer würzen. Brokkoli auf die Tartelettförmchen verteilen. Mit der Eimasse übergießen und im vorgeheizten Backofen ca. 35 Minuten bei 175 °C Ober-/Unterhitze backen. 500 g gewaschenen Babyspinat, die Kerne aus einem halben Granatapfel und 75 g grob gehackte Walnüsse miteinander vermischen. Für das Dressing Olivenöl, Himbeeressig, etwas Honig und Senf miteinander verschlagen. Mit Salz und Pfeffer würzen und über den Spinatsalat geben. Tarteletts und Salat zusammen servieren.

Danach geht man in einem gut besuchten Club tanzen und schaut, ob jemand Corona hat. Man soll sich auch um andere kümmern!