Am 15. März 2018 wurden die traditionellen Drucktechniken ins Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der deutschen UNESCO-Kommission aufgenommen. Am Sonntag wird das zum zweiten Mal mit einem »Tag der Druckkunst« gefeiert. Ursprünglich waren bundesweit Hunderte Veranstaltungen geplant, vom »Schnupperkurs an der Hochdruckpresse« in Wismar über die Präsentation von Offset-Handdrucktechniken in Erfurt bis zur Vorführung einer großen Radierpresse im bayerischen Passau. Viele dieser Veranstaltungen wurden in den vergangenen Tagen wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Welche wie geplant stattfinden, ist unter tag-der-druckkunst.de zu erfahren. (jW)