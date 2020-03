BRD-Kapital meidet Russland

Volkswagen AG Konzerne aus der BRD produzieren lieber direkt in Russland: Volkswagen-Werk in Kaluga

Noch im Februar hatte die deutsch-russische Außenhandelskammer (AHK) in Moskau Optimismus verbreitet. Auf Grundlage der Zahlen von 2018 berichtete AHK-Chef Matthias Schepp bei einer »Russland-Konferenz« in Berlin von deutschen Direktinvestitionen in Russland auf Rekordniveau. 3,26 Milliarden Euro hatten diese damals betragen, annähernd so viel wie in Frankreich – wenn auch nach wie vor sehr deutlich niedriger als Investitionen deutscher Unternehmen in den USA (20 Milliarden Euro). Sie lagen damit andererseits auf dem langjährigen Mittelwert für deutsche Investitionen in Russland, auch wenn es Ausreißer nach oben (sieben Milliarden 2007) und unten (eine Milliarde Kapitalabzug 2014, unter dem frischen Eindruck der Sanktionen) gegen das Land gegeben hat.

Am Donnerstag legte die AHK Moskau die Zahlen für 2019 vor. Und die weisen einen Rückgang der deutschen Direktinvestitionen um 36 Prozent auf noch 2,13 Milliarden Euro aus. Die AHK machte als Verantwortliche übliche Verdächtige aus: »Bürokratie« und »Protektionismus«. Das dürfte mit Sicherheit allenfalls bedingt stimmen. Die russische Bürokratie ist eine Dauerbegleiterscheinung des wirtschaftlichen Lebens, und wie auf der erwähnten Berliner Konferenz in Russland tätige deutsche Geschäftsleute berichteten, ist sie zum Teil – etwa bei Steuererklärungen – deutlich weniger ausgeprägt als in Deutschland. Und der beklagte »Protektionismus« hat die Direktinvestitionen aus dem Ausland nicht nur nicht behindert, sondern gerade angekurbelt. Genau deshalb nämlich sind deutsche und andere ausländische Unternehmen in den letzten Jahren dazu übergegangen, in Russland selbst zu produzieren: weil ein VW oder Mercedes aus den russischen Werken der entsprechenden Konzerne zum Beispiel bei Staatsaufträgen als russisches Produkt gilt und nicht mehr als importiertes und deshalb bei Staatsaufträgen berücksichtigt werden darf.

Hinter dem Rückgang der Zahlen dürften sich wenigstens teilweise auch Einmaleffekte verbergen: dass bestimmte Großprojekte, die in den letzten Jahren die Zahlen nach oben gezogen haben, inzwischen abgeschlossen sind. So haben sich die Energiekonzerne Wintershall und Uniper mit jeweils 950 Millionen Euro an der Gaspipeline »Nord Stream 2« beteiligt – von der freilich derzeit nicht bekannt ist, ob sie nicht wegen der US-Sanktionen gegen die Rohrverlegefirma Allseas als Investitionsruine endet. Die Autokonzerne VW und Daimler haben in den letzten Jahren Fertigungsstätten für jeweils dreistellige Millionenbeträge in Russland errichtet. Die Linde AG baut in der russischen Teilrepublik Tatarstan eine petrochemische Anlage, deren Wert von dem Portal »Russia Invest« im Milliardenbereich angegeben wird. In der Bauphase zieht so etwas die Zahlen nach oben. Dieser Effekt verschwindet, wenn die Anlage dann läuft. Im übrigen ist die amtliche Definition der Direktinvestitionen, auf die sich die Zahlen der AHK stützen, auch nicht wirklich aufschlussreich. Die Bundesbank schließt in diese Rubrik auch »kurzfristige Finanz- und Handelskredite, Baustellen mit einer Bestandsdauer von über einem Jahr sowie alle Anlagen in Grundbesitz« ein.

Es muss daher kein Zweckoptimismus sein, wenn die AHK Moskau berichtet, die in Russland aktiven etwa 4.500 deutschen Unternehmen seien im Kern weiter zuversichtlich eingestellt, und jeweils ein Drittel wolle sein Engagement in Russland sogar ausbauen bzw. zusätzliche Beschäftigte einstellen. Russische Vertreter auf der Konferenz in Berlin bezifferten die Anzahl der Jobs in den deutschen Tochtergesellschaften in Russland auf etwa 200.000, allein die Niederlassung von Siemens beschäftigt nach eigenen Angaben direkt oder über Joint Ventures mit russischen Unternehmen rund 30.000 Leute.

Hinzu kommt der Währungsfaktor. Durch die starke Abwertung des Rubels seit 2014 haben sich (in Euro gerechnet) die lokal anfallenden Kosten – zum Beispiel für Löhne, Rohstoffe und Vorprodukte – für ausländische Investoren halbiert. Das Handelsblatt schrieb 2018, die Lohnstückkosten in Russland seien aus deutscher Sicht inzwischen so niedrig wie in China. Man kann das natürlich nach zwei Seiten lesen: als Indiz für die geringe Lohnhöhe bei hoher Produktivität in Russland, wie auch als Kompliment an China, wo es erklärtes Ziel der Partei ist, das Land aus dem Status des Billiglohnstandorts hinaus zu einer »Gesellschaft bescheidenen Wohlstands« zu entwickeln.