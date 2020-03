»Brexit«: Entwurf für Abkommen vorgelegt

Brüssel. Nach ersten Verhandlungen mit Großbritannien über die Zeit nach dem »Brexit« hat EU-Unterhändler Michel Barnier einen eigenen Entwurf für ein Partnerschaftsabkommen erarbeitet. Das Papier sei dem EU-Parlament und den EU-Staaten zur Diskussion vorgelegt worden, schrieb Barnier am Freitag auf Twitter. Es werde nach dem Austausch auch veröffentlicht. Nach Angaben aus der EU-Kommission handelt es sich um einen umfassenden Vorschlag, der alle Felder der künftigen Beziehungen mit Großbritannien abdecke, einschließlich eines Freihandelsabkommens. Die Veröffentlichung erfolge voraussichtlich Anfang kommender Woche, hieß es aus EU-Kreisen. Die für nächste Woche geplante zweite Verhandlungsrunde in London war am Donnerstag wegen der Coronavirusepidemie abgesagt worden. (dpa/jW)