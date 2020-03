Spionageversuche an Grenze zu Russland

Moskau. Das russische Militär hat in den vergangenen sieben Tagen 28 ausländische Flugzeuge und vier Drohnen nahe der Außengrenzen des Landes entdeckt, die in Spionagetätigkeiten involviert gewesen seien. Das erklärte das russische Verteidigungsministerium am Freitag in Moskau. Russische Radare und Einheiten zur Flugabwehr hätten die Piloten davon abgehalten, illegalerweise in den russischen Luftraum einzudringen. (Xinhua/jW)