Kämpfe zusammenführen

Boris Roessler/dpa Mitglieder der SDAJ bei einer Demonstration gegen den G7-Gipfel auf Schloss Elmau (München, 4.6.2015)

Unter der Überschrift »Geld gibt’s genug – Zeit, es uns zu holen!« führte die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) in den vergangenen zwei Jahren eine Kampagne durch, die in Schulen und Betrieben den Widerstand gegen Sparpolitik und Sozialabbau forcieren sollte. In den kommenden zwei Jahren will der Jugendverband, der der Deutschen Kommunistischen Partei nahesteht, keine langfristig angelegte Kampagne mehr organisieren, sondern mit Kurzkampagnen intervenieren. »Wir wollen mit diesen Kampagnen zu aktuellen politischen Themen unsere Schlagkraft erhöhen«, sagte die SDAJ-Bundesvorsitzende Lena Kreymann am Donnerstag gegenüber jW.

Wie das konkret aussehen soll, ist eines der Themen, die beim 24. Bundeskongress des Verbandes an diesem Wochenende zwei Tage lang diskutiert werden sollen. Der Bundeskongress ist das höchste Gremium der SDAJ. Alle zwei Jahre versammeln sich SDAJler aus der BRD, um die Ausrichtung des Verbands für die nächsten zwei Jahre zu beschließen. Diesmal sind es etwas weniger Delegierte. Wegen der Coronavirusepidemie sei die Teilnehmerzahl sicherheitshalber etwas reduziert worden, sagte Kreymann. Vor Ort würden umfassende Hygienemaßnahmen auf der Basis der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ergriffen.

Beim Bundeskongress 2018 sei entschieden worden, die »Interessenvertretungspolitik« zu intensivieren, die Arbeit des Verbandes also verstärkt in Schulen und Betrieben zu verankern. Dabei gehe es darum, die Interessen von Azubis oder Schülern selbst aufzugreifen. »Wir haben uns darum bemüht, kleine, gewinnbare Kämpfe – sei es ums Mensaessen oder um Fahrradständer – anzustoßen«, sagte die Verbandsvorsitzende. Anhand konkreter Auseinandersetzungen soll die Erfahrung vermittelt werden, dass dieses System veränderbar ist, gleichzeitig aber sollen dessen Grenzen aufgezeigt werden. Diese Arbeit, die »sehr langwierig ist«, solle »verstetigt werden«, so Kreymann.

Dieses Vorhaben ist einer von vier Punkten zur »Handlungsorientierung« für die kommenden zwei Jahre, die der Bundesvorstand dem Kongress vorschlägt. Ein weiterer Punkt ist die Verknüpfung der Arbeit in Schulen und Betrieben mit anderen Politikbereichen. Als Beispiel für eine solche Verknüpfung nennt Kreymann die Klimabewegung »Fridays for Future«. So widersprüchlich die Bewegung auftrete – beispielhaft hierfür ist die Diskussion um eine CO2- Steuer, die die SDAJ scharf kritisiert –, sei sie doch die größte politische Jugendbewegung in der Bundesrepublik der letzten zehn Jahre; ihre Anliegen seien grundsätzlich berechtigt. Beim Kongress werde man darüber reden, wie es gelingen könne, derartige Themen und Bewegungen mit den Kämpfen in Betrieben und Schulen zusammenführen.