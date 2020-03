Haupttäterschaft unklar

Stella Schiffczyk Kriminalhauptkommissar T. V. vom BKA am Donnerstag vor dem Ausschuss

Wäre Anis Amri lebend gefangen worden, hätte sein Strafverteidiger am Donnerstag im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Lkw-Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz Material sammeln können. Was dort bisher an Beweismitteln bekannt wurde, wäre zwar ausreichend für eine Verurteilung wegen Mittäterschaft – ob aber Amri bei dem Attentat am 19. Dezember 2016 selbst am Steuer saß, ist zweifelhaft. Vielleicht gibt es auch dafür Beweise – aber die Ausschussmitglieder konnten sie bisher nicht in den Akten finden; und kein Polizeizeuge konnte darüber Auskunft geben, was bei der Auswertung von DNA und Fingerabdrücken aus der Fahrerkabine herausgekommen war.

Dokumentiert ist nur, dass an der Außentür des Fahrzeugs Fingerabdrücke von Amri gefunden wurden. Eine Geldbörse mit seinen Aufenthaltspapieren wurde zwar in der Fahrerkabine sichergestellt, aber erst mehr als 20 Stunden nach dem Anschlag, was Amri auf der Flucht einen erheblichen Vorsprung verschaffte.

Außerdem gibt es Videomaterial aus einem Fußgängertunnel in Tatortnähe, das Amri gut vier Minuten nach dem Anschlag zeigt – allerdings federnden Schrittes und nicht etwa leicht gebeutelt, obwohl der Fahrer des Tat-Lkw laut einer Zeugenaussage erst einmal aus der Kabine gefallen war, bevor er sich hochgerappelt und schnellstmöglich entfernt hatte. Auch sind auf Amris Kleidung trotz relativ guter Bildqualität keine Splitter oder sonstige Spuren zu sehen, die darauf hinweisen, dass er direkt aus dem Zentrum der Verwüstung auf dem Weihnachtsmarkt geflüchtet wäre.

»Diese Bilder decken sich meiner Meinung nach nicht gänzlich mit der Vorgeschichte«, sagte der Ausschussvorsitzende Klaus-Dieter Gröhler (CDU) am Donnerstag bei der Vernehmung eines Beamten des Bundeskriminalamts (BKA), der das Filmmaterial ausgewertet hatte.

Auf die Frage eines anderen Abgeordneten, wie er zu der Arbeitsthese stehe, dass Amri nicht der Täter gewesen sei, antwortete der Kriminalist nur: »Mir liegen keine Anhaltspunkte vor, die Amris Täterschaft ausschließen.« Spätestens an dieser Stelle hätte ein ehrgeiziger Strafverteidiger innerlich jubiliert, da die juristische Beweislast nicht beim Beschuldigten liegt. »Wir können ihn nicht mehr fragen«, sagte der BKA-Zeuge mit Blick auf Amri, der vier Tage nach dem Anschlag in Italien von der Polizei erschossen worden war. Gröhlers Frage, ob das Video von Amri im Fußgängertunnel einem Polizeipsychologen vorgelegt worden sei, verneinte der Beamte. Wer so etwas mache, sei sowieso nicht mit normalen psychologischen Maßstäben zu messen, meinte er.

Zur Spurenlage in der Fahrerkabine und zum fehlenden Abschlussvermerk über deren Untersuchung konnte der BKA-Mann aus der »Ermittlungsgruppe Video« nichts sagen, weil die Auswertung von Fingerabdrücken und DNA-Proben nicht in seinen Aufgabenbereich fiel – und weil offenbar einer nicht wusste, was der andere tat.

»Das Ding stinkt zum Himmel und wieder zurück«, sagte der Augenzeuge und Geschädigte Andreas Schwarz nach der Ausschusssitzung, die er auf der Zuschauertribüne verfolgt hatte. Schwartz, der seinerzeit dem Lkw gerade noch ausweichen konnte, aber wegen des Sturzes auf den Rücken eine Gehhilfe benötigt, ist überzeugt, in der Fahrerkabine zwei Personen gesehen zu haben. Über die Lage der Leiche des Speditionsfahrers, den der oder die Täter erschossen hatten, gibt es widersprüchliche Zeugenaussagen. Schwartz ist außerdem sicher, dass es zwei lebende Personen waren, von denen eine der anderen ins Lenkrad gegriffen habe. Allerdings hält Schwartz es nach Gesprächen mit anderen Betroffenen für möglich, dass der Speditionsfahrer Lukasz Urban erst während der Fahrt auf dem Weihnachtsmarkt erschossen wurde – eine Zeugin habe Mündungsfeuer in der Kabine wahrgenommen, sagte er am Donnerstag abend im Gespräch mit junge Welt.

Falls diese Beobachtung stimmt, wäre unwahrscheinlich, dass der Todesschütze gleichzeitig das Fahrzeug gelenkt hatte, mit dessen Wucht elf weitere Menschen getötet und Dutzende verletzt worden waren.

Fazit: Ohne exklusives Insiderwissen ist die Frage offen, wer den gekaperten Lkw in die Menschenmenge gesteuert hat. Eine prozessuale Aufarbeitung ist durch die Abschiebung des möglichen Amri-Komplizen Bilel Ben Ammar Anfang Februar 2017 in weite Ferne gerückt. Der Tunesier hatte am Abend vor dem Anschlag mit Amri in einem Restaurant gespeist und ähnelt einer Person, die am Abend das Attentats mit blauen Handschuhen am Tatort aufgenommen wurde – der Verdacht, dass es sich um Ben Ammar handelte, ließ sich zwar bisher nicht erhärten; dafür waren aber Fotos von Zufahrtswegen zum Tatort auf dessen Handy gefunden worden.