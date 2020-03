Idlib: Türkei und Russland einigen sich auf Details

Istanbul. Nach der Vereinbarung einer Waffenruhe für die syrische Provinz Idlib haben sich die Türkei und Russland auf weitere Details geeinigt. Beide Länder würden bereits am Sonntag gemeinsame Patrouillen entlang der Schnellstraße »M 4« starten, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag in Ankara. Zudem würden beide Staaten »gemeinsame Koordinierungszentren« schaffen, um die Waffenruhe in der Provinz zu beobachten. Eine russische Militärdelegation ist derzeit zu Gesprächen in Ankara, um die geplanten Maßnahmen zu koordinieren. (dpa/jW)