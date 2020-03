Notmaßnahmen wegen Pandemie

Julian Stratenschulte/dpa Kinder und Jugendliche erkranken an dem Virus zwar selten schwer, gefährden aber Ältere, wenn sie damit infiziert sind (Symbolbild)

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, werden die meisten Schulen und Kitas in Deutschland ab der kommenden Woche geschlossen. Bis Freitag nachmittag kündigten 13 Bundesländer flächendeckende Schließungen an: Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen, das Saarland, Berlin, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen. Berlin will in diesem Zusammenhang auch den öffentlichen Nahverkehr reduzieren, berichtete der Sender N-TV unter Berufung auf den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). Über das Ausmaß der geplanten Maßnahme gab es bei Redaktionsschluss keine gesicherten Informationen.

Die meisten Länder wollen die Schulen und Kitas bis zum Ende der Osterferien geschlossen halten, also bis Mitte oder Ende April. Sachsen will am Montag zunächst die Schulpflicht aussetzen, Lehrer, Schüler und Eltern sollen auf diese Weise Zeit bekommen, sich auf Schulschließungen vorzubereiten. Deren genauen Zeitpunkt will die Landesregierung kommende Woche festlegen. In Mecklenburg-Vorpommern will das Kabinett an diesem Samstag über entsprechende Maßnahmen entscheiden.

Der Bundeselternrat forderte Unterstützung für Väter und Mütter bei der Kinderbetreuung sowie eine Prioritätenliste, »welche Berufsgruppen vorrangig Anspruch haben, um das öffentliche Leben und die Versorgung aufrechtzuerhalten«, sagte der Vorsitzende Stephan Wassmuth der Deutschen Presseagentur. In Bayern werden ab Montag alle Schulen, Kindergärten und Kitas bis zum Beginn der Osterferien am 6. April geschlossen und bleiben es faktisch mindestens bis zu deren Ende am 20. April. Wegen der fehlenden Kinderbetreuung appellierte die bayerische Arbeitsministerin Carolina Trautner (CSU) an die Unternehmen. Wo möglich, solle im Homeoffice gearbeitet werden. Ansonsten solle zunächst Urlaub in Betracht gezogen werden. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) gab zu bedenken, dass die Betreuung von Kindern nicht bei den Großeltern organisiert werden solle, weil alte Menschen zur Hauptrisikogruppe zählten.

Die Deutsche Fußballiga (DFL) gab derweil bekannt, dass sie den Spielbetrieb in der Bundesliga und der zweiten Liga wegen der Pandemie vorerst einstellt. Der für dieses Wochenende geplante Spieltag werde verlegt, teilte die DFL am Freitag mit. (dpa/Reuters/jW)