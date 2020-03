Normale Härte

Sven Leifer/picture alliance / foto2press So schnell kann’s gehen: In der Hinrunde war Mario Erb (r.) bei Türkgücü noch Stammspieler

Türkgücü München ist in der Regionalliga Bayern nicht zu stoppen. Zwar kam der Tabellenführer am vergangenen Wochenende gegen die zweite Mannschaft des FC Augsburg nicht über ein 1:1 hinaus, der Vorsprung auf den 1. FC Schweinfurt beträgt nach 23 Spieltagen aber bereits neun Punkte.

Alles deutet darauf hin, dass der Verein den direkten Durchmarsch in die dritte Liga schafft. Das hieße Profifußball. Mit der dritthöchsten Spielklasse will sich Türkgücü-Präsident und Investor Hasan Kivran jedoch nicht zufriedengeben. »Die dritte Liga ist eine undankbare Liga mit den meisten Insolvenzen im Profifußball. Die Mittel decken dort nicht die Ausgaben. Wenn wir also den Schritt in den Profifußball machen sollten, dann kann die dritte Liga auf keinen Fall das Ziel sein«, sagte Kivran im Dezember 2018 in einem Interview mit der Münchner Abendzeitung.

Hand in Hand

Der türkische Unternehmer ist seit 2016 Präsident des Vereins. Die Fußballabteilung ist mittlerweile in eine GmbH ausgegliedert, die wiederum zu 99 Prozent an Kivrans Firma HK Erste Vermögensverwaltung und Beratung GmbH veräußert wurde. Da Kivran auch der Vorstandsvorsitzende des e. V. ist, verfügt er über eine sehr große Machtfülle im Klub. Im Hinblick auf die Umsetzung der sogenannten 50-plus-1-Regel, versichert Geschäftsführer Maximilian Kothny im Gespräch mit der jW, dass alle Vorlagen und Auflagen gewahrt werden würden. Kivran sei als Präsident zudem nicht operativ in der GmbH tätig.

Kivran hat seit seinem Einstieg nicht nur eigenes Geld in das Projekt Türkgücü gesteckt, sondern mit seinen Kontakten auch zahlungskräftige Sponsoren wie den international tätigen Versicherungsmakler Aon angelockt. Mit den größeren finanziellen Möglichkeiten ging der sportliche Erfolg Hand in Hand. Geht es nach Kivran, soll Türkgücü bis 2023 in die zweite Liga aufsteigen. Diese Ansagen sind durchaus ernst zu nehmen. Bei seinem Amtsantritt formulierte Kivran das ehrgeizige Ziel, innerhalb von vier Jahren in der Regionalliga spielen zu wollen. Türkgücü schaffte es bereits nach drei. Kein Wunder, hat man durch den Investor doch einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Auf dem Weg von der Landes- in die Regionalliga blieb im Klub kein Stein auf dem anderen. Vom Namen SV Türkgücü-Ataspor blieb der Einfachheit halber nur Türkgücü München übrig. Trainiert wird das Team mittlerweile von Reiner Maurer, der lange Zeit den TSV 1860 München coachte. Auch innerhalb des Kaders herrschte zuletzt eine starke Fluktuation. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga wurde bis auf vier Spieler die gesamte Mannschaft ausgetauscht.

Einen so heftigen Umbruch soll es laut Kothny bei einem möglichen Aufstieg in die dritte Liga nicht geben. Die meisten in der Mannschaft hätten Zweijahresverträge, die überdies für die neue Liga gelten würden. Ohne leichte Veränderungen ginge es aber trotzdem nicht. Viele Spieler schafften den Sprung in die höheren Ligen nicht – und müssten den Verein dann verlassen. Fußball funktioniere nun mal primär nach dem Leistungsprinzip, meint Kothny. »Die Jungs sind professionell genug um zu verstehen, wie das abläuft.« Normale Härte eben.

Bei allen sportlichen Höhenflügen in der jüngeren Vergangenheit – in Sachen Infrastruktur hat Türkgücü noch Nachholbedarf. Aktuell trainiert die Mannschaft auf einer Bezirkssportanlage. »Wir mussten um unsere Trainingszeiten kämpfen«, erzählt Kothny. Ungeklärt ist zudem noch die Stadionfrage. Aktuell spielt Türkgücü im Grünwalder Stadion, das aber ebenfalls von den beiden Drittligisten TSV 1860 München und der zweiten Mannschaft des FC Bayern genutzt wird. Kicken in der kommenden Saison alle drei Vereine in derselben Liga, würde das zu Problemen führen. Wie die Nutzung der Spielstätte zukünftig geregelt wird, das befindet sich aktuell laut Kothny noch in der Schwebe. Auch in Sachen Nachwuchsarbeit ist noch viel zu tun, spätestens in der zweiten Liga wäre ein Nachwuchsleistungszentrum Pflicht. Man werde sich hier in Zukunft laut Kothny »immer besser aufstellen und strukturieren«.

Ganz eigener Stamm

Bei diesem Prozess soll die türkischstämmige Community eine wichtige Rolle spielen. Schließlich wurde der Verein einst 1975 von türkischen Migranten gegründet. »Du weißt nicht, ob du die letztlich alle packen kannst, aber für uns ist es wichtig, uns da gut zu präsentieren und so eine einzigartige Fanbasis bilden zu können«, so Kothny. Denn man schaue nicht nur auf München, wolle daher auch beispielsweise Menschen aus dem Ruhrgebiet ansprechen. Trotz des Namens und der Geschichte des Vereins kam es bislang laut Kothny noch zu keinen größeren rassistischen Zwischenfällen. Natürlich gäbe es leider einen »ganz eigenen Stamm an fremdenfeindlichen Leuten, die uns nicht mögen, weil wir das ›Türk‹ im Namen haben, aber bisher blieb alles relativ friedlich«.

Insofern scheint Türkgücü eine normale Erscheinung des modernen Fußballs zu sein: ein einst kleiner Klub, den ein zielstrebiger Investor zum Erfolg führt, wie es etwa schon in Wehen oder Hoffenheim der Fall war. Dass Abweichungen da unmittelbar bestraft werden, musste Defensivallrounder Mario Erb erfahren: Weil der 29jährige im Februar gegen den Willen von Präsident Kivran aus dem Trainingslager in Antalya abgereist war, um bei der Geburt seiner Tochter dabeisein zu können, wurde ihm laut Informationen von Bild (Mittwoch) umgehend gekündigt.