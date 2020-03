R. Andrew Lepley Legt Wert darauf, dass alles einem Wandel (»Change«) unterzogen ist: Jazzbassist Christian McBride

Dass sich mit einer gewissen Portion Hirnschmalz jede Musik als Kommentar zu den sozialen Verhältnissen hören lässt, von Schlager, HipHop, Musical, Reggae, Rock bis Pop – klar doch!

Beim Jazz indes handelt es sich sehr häufig um dezidiert politische Musik. Billie Holiday etwa besang die Lynchopfer des weißen Mobs, die als »Strange Fruits« an den Bäumen des Südens hingen, Charles Mingus stellte rassistische Politiker bloß, Max Roach rief »Freedom Now« aus, John Coltrane forderte Respekt für afroamerikanische Opfer rassistischer Gewalt ein.

Afroamerikanischer Jazz ist, anders gesagt, die (Hör-)Geschichte von Protest, Widerstand und Überlebenslust. Mehr als ein Lied feiert die Helden der Selbstbehauptung, Boxer wie Muhammad Ali werden im Blues, Jazz und Soul besungen, Rosa Parks, die in den 1950er Jahren die schwarze Bürgerrechtsbewegung in Gang brachte, als sie im Bus auf ihren Sitzplatz bestand, wurde ebenso musikalisch bedacht wie Martin Luther King Jr. und Malcolm X.

Da passt es wie die Faust aufs Auge der zunehmend rassistischer agierenden USA, dass Christian McBride, 1972 geborener afroamerikanischer Bassist und als Könner seines Instruments Everybody’s darling – vom Jazzer Ray Brown bis hin zu den Modernisten der Roots – ein Album zu Ehren eben dieser afroamerikanischen Widerstandsikonen eingespielt hat. In den Linernotes erzählt McBride, wie er in den mehrjährigen Vorbereitungen zu Form und Inhalt dieses Werks fand. Erster Diskussionspartner war Harry Belafonte, Sänger und Aktivist der Bürgerrechtsbewegung in den sechziger Jahren, wichtig außerdem: wiederholte Aufführungen. Das Werk entstand als »Work in progress«, und McBride legt Wert darauf, dass alles einem Wandel unterzogen ist. Ideen, Musik, die Verhältnisse, alles folgt dem »Change«.

Sinnigerweise inszeniert er die Musik zum Change nahezu klassisch im Stil des Jazz der sechziger Jahre, passend zum Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung. Jazzklassik als Statthalter des Wandels? Egal, Sprecher stellen die vier Protagonisten – Parks, Ali, King, Malcolm X – vor, eine Big Band jazzt, ein Chor singt. Wahrscheinlich wird es das Album nicht in die Top Ten schaffen, aber man sollte es mit Achtung hören.