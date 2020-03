EU-Politiker schweigen zu Gewalttaten

Ärzte ohne Grenzen protestierte am Donnerstag gegen Gewalt gegen Flüchtlinge in Griechenland:

»Wir sind bestürzt, dass Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das rigorose Vorgehen der griechischen Regierung gegen Schutzsuchende und das Aussetzen fundamentaler Grundrechte in ihrer ersten Reaktion ohne Einschränkung unterstützt hat«, sagt Florian Westphal, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. »Dass sie Griechenland als Schild Europas preist und fordert, die Stellung zu halten, ist besonders verstörend. Diese Sprache suggeriert, die schutzsuchenden Menschen an der Grenze seien eine Bedrohung. Aus unseren Projekten in Griechenland wissen wir, dass unter den Schutzsuchenden zahlreiche Menschen sind, die schwere Gewalt durchgemacht haben, die medizinische Betreuung und Schutz benötigen. Gerade für eine Ärztin wie Frau von der Leyen müssten die Menschen und ihre Grundbedürfnisse im Mittelpunkt stehen.«

»In der vergangenen Woche ging es der griechischen Regierung und den führenden Politikern Europas eher um Grenzschutz denn um Menschenleben«, sagt Reem Mussa, Expertin für Flucht und Migration bei Ärzte ohne Grenzen. »Am vergangenen Wochenende berichteten Menschen unserem Team auf Lesbos, dass sie 16 Stunden auf dem Meer festgesessen haben, während sie mehrfach von maskierten Männern angegriffen wurden und diese sich an ihrem Boot zu schaffen machten. Mitarbeitende der Küstenwache hätten einfach zugeschaut. Auf Samos trafen Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen Menschen, die von ihren Familien getrennt worden waren und von Einschüchterungen und Bedrohungen durch die griechische Küstenwache berichteten. Ein Mitarbeiter habe mit einer Pistole auf ein Boot voller Kinder, Frauen und Männer gezielt. Diese Berichte sind extrem besorgniserregend. Dass EU-Politiker zu solchen Berichten schweigen, macht sprachlos. Es müssen dringend Maßnahmen gegen die Gewalt gegen Flüchtlinge und Migranten getroffen werden.«

DGB-Kreisverband Coesfeld forderte am Donnerstag, das Manöver »Defender 2020« wegen der Ausbreitung des Coronavirus sofort abzusagen:

(…) Durch solche großen Truppenverlegungen mit Mensch und Material wird sich das Coronavirus noch schneller verbreiten. In Dülmen sind kleinere Veranstaltungen mit deutlich unter 1.000 Teilnehmern abgesagt worden, doch diese Vorsichtsmaßnahmen scheinen nicht für das Militärmanöver zu gelten. Auch aus den Dülmener Tower-Barracks werden sich Soldaten beteiligen. Das Manöver ist mit mehr als 37.000 Soldaten geplant. (…) Der DGB-Kreisverband fordert, den Schutz von Klima und Umwelt sowie die Gesundheit der Menschen müssen Vorrang vor militärischen Machtspielen haben. Auch die US-Army muss ihren Beitrag zur Eindämmung des Virus leisten. Wir fordern daher einen sofortigen Abbruch des Manövers »Defender Europe 2020«. Der DGB-Kreisverband fordert die Bürgermeister und den Landrat auf, sich dafür einzusetzen, dass dieses überflüssige militärische Manöver nicht durchgeführt wird, die Sicherheit und die Gesundheit der Bürger im Kreis Coesfeld müssen jetzt im Vordergrund stehen. Die einzelnen Stadträte und der Kreistag sollten entsprechende Protestnoten an die US-Botschaft richten. Gesundheit geht vor, die Arbeitnehmer müssen geschützt werden. Wir erwarten ein klares Handeln der politisch Verantwortlichen.