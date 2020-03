»Viele Berufskrankheiten werden gar nicht angezeigt«

Marijan Murat/dpa Viele Jobs führen zu physischen und psychischen Erkrankungen - anerkannt werden sie nur selten

Heute soll sich der Bundestag mit der Novelle des »Berufskrankheitenrechts« befassen. Worin besteht die Reform?

Viele kennen den Begriff »Berufskrankheit«. Das Recht selbst ist in den letzten 20 Jahren nicht angepasst worden. Und die Tatsache, dass der Gesetzentwurf im Rahmen eines Pakets diskutiert und beschlossen werden soll, zeigt die Ernsthaftigkeit, mit der die Reform angegangen wird. Der gesamte Entwurf mit dem Namen »Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze« hat 180 Seiten. Wir nennen das ein Omnibusgesetz: Wichtige Gesetze gehen in solchen Paketen immer unter.

Was soll laut Gesetzentwurf verändert werden?

Der Unterlassungszwang wird aufgehoben. Das ist ganz wichtig. Durch den werden die Betroffenen bislang gezwungen ihren Beruf aufzugeben, um überhaupt eine Chance zu haben, dass ihre Krankheit im Sinne des Berufskrankheitenrechts anerkannt wird. Wir gehen davon aus, dass viele Berufskrankheiten mit Verweis auf diese Klausel gar nicht erst angezeigt werden, weil die Unsicherheit nach der Jobaufgabe einfach zu groß ist.

Was kritisieren Sie am Reformentwurf?

Zum Beispiel sind die Hürden für die Anerkennung von Berufskrankheiten nach wie vor zu hoch. Geprüft werden müsste, inwieweit psychische Belastungen einbezogen werden. Selbst wenn man annimmt, es sei noch offen, inwiefern psychische Krankheiten ihre Ursache in der Arbeit haben, möchten wir, dass ein Zusammenhang wenigstens geprüft wird. Damit sie möglicherweise als Berufskrankheiten anerkannt werden. Wir fordern außerdem eine Härtefallregelung für die Fälle, in denen ein Beschäftigter wegen mehrerer Belastungen krank wird, seine Beschwerden aber nicht auf eine Berufskrankheit zurückzuführen ist. Über diese Frage muss eine Kommission entscheiden können. Und wir fordern neutrale Beratungsstellen für Erkrankte in den Ländern. Davon gibt es bisher zu wenige.

Warum ist die Anerkennung von Berufskrankheiten so schwer?

Das liegt an der Finanzierung. Die Unfallversicherung wird ausschließlich von der Kapitalseite bezahlt. Vom Grundsatz her ist es das richtige System, weil diejenigen für die Folgen von Unfällen oder Berufskrankheiten zahlen, in deren Dienst sie passiert sind. Das ist ja nicht das Problem von allen in der Gesellschaft und deshalb nicht Aufgabe der Krankenversicherung, die hälftig von Kapitalseite und Lohnabhängigen finanziert wird. Zugleich handelt es sich um einen Schutz für die einzelnen Unternehmer. Aber wenn nur sie für die Finanzierung aufkommen, muss man die Sorge haben, dass sie nur soviel zahlen, wie sie müssen. Es wird versucht, Berufskrankheiten nicht als solche zu bezeichnen. Deshalb dauert es ewig lange, bis nach einer Anzeige anerkannt wird, dass eine bestimmte Tätigkeit zu einer Berufskrankheit führt. Ein bekanntes Beispiel ist die durch Asbest verursachte Lungenkrankheit Asbestose.

Was sind weitere typische Berufskrankheiten?

In Krankenhäusern und Pflegeheimen treten Rückenleiden und Bandscheibenvorfälle – sogenannte Skeletterkrankungen – häufig auf. Ein weiteres Beispiel ist die Lärmschwerhörigkeit nach dem Arbeiten an lauten Maschinen. Welche Krankheiten anerkannte Berufskrankheiten sind, ist in Deutschland sehr reglementiert. Hierzulande gibt es nur etwa 80 anerkannte Berufskrankheiten. Die Berufskrankheitenliste, die es schon seit 1925 gibt, zu erweitern, ist ein langer, schwieriger Weg. Dabei hat sich die Arbeitswelt enorm verändert. Heute muss man sagen, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen an vielen Stellen enorm zunimmt. Doch die fehlen völlig auf der Liste. Wenn Leute wegen Burnout nicht arbeiten können, zahlt die Krankenkasse. Und wenn es um Muskel- und Skeletterkrankungen geht, muss man nachweisen, dass das mit dem Beruf zu tun hat. Gleiches gilt für Gefahrenstoffe. Das geht so nicht. Die Hürden für die Anerkennung von Berufskrankheiten müssen deutlich abgesenkt werden.